Вице-президент федерации альпинизма: «Спасатели продолжают поиски Мельникова. Но это не тот человек, про которого пишут, что он альпинист высокой квалификации»

В Федерации альпинизма России объяснили путаницу с пропавшим в горах Мельниковым.

Ранее в СМИ появилась информация, что на хребте Аибга в Краснодарском крае пропал 58-летний опытный альпинист Сергей Мельников.

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин отметил, что пропавший является тезкой известного альпиниста.

«Спасательная группа продолжает поиски Сергея Мельникова. Но это не тот человек, про которого пишут, что он альпинист высокой квалификации и восходитель на восьмитысячники. Мы с ним связались, он жив и здоров.

Просто у этого человека одинаковые с ним имя и фамилия. Но это не какой-то опытный и известный человек. Мы его не знаем», – сказал Пятницин.