Альпинист Мельников пропал на хребте Аибга в Краснодарском крае
Альпинист Сергей Мельников пропал на хребте Аибга в Краснодарском крае.
Об этом сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.
«Сергей Мельников пропал на хребте Аибга в Краснодарском крае. Его искали вчера всю ночь, пока результатов нет.
Федерация следит за поисками, находясь на связи с МЧС Красной Поляны», – сказал Пятницин.
Накануне Mash сообщил, что Мельников третью ночь находится в горах без еды и воды. Он отправился туда как гид с группой из двух человек. Через день клиенты Мельникова вернулись без него и рассказали, что он устал и не смог спуститься.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости