Альпинист Мельников пропал на хребте Аибга в Краснодарском крае

Альпинист Сергей Мельников пропал на хребте Аибга в Краснодарском крае.

Об этом сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

«Сергей Мельников пропал на хребте Аибга в Краснодарском крае. Его искали вчера всю ночь, пока результатов нет.

Федерация следит за поисками, находясь на связи с МЧС Красной Поляны», – сказал Пятницин.

Накануне Mash сообщил, что Мельников третью ночь находится в горах без еды и воды. Он отправился туда как гид с группой из двух человек. Через день клиенты Мельникова вернулись без него и рассказали, что он устал и не смог спуститься.