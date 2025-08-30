Наговицина подписала расписку, снимающую ответственность с турфирмы в случае ЧП («Известия»)

Наговицина подписала расписку, снимающую ответственность с турфирмы в случае ЧП.

Об этом сообщают «Известия».

47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицина осталась на Пике Победы после того, как сломала ногу во время спуска 12 августа.

«В случае получения какого-либо увечья, произошедшего по моей вине или неосторожности, понесенной в результате моего участия в данной программе <...> Я, Наговицина Наталья Игоревна, подписавшаяся в данной расписке, официально принимаю на себя персональную ответственность за состояние своего здоровья, адекватность своих действий и безопасность», – говорится в расписке.

Альпинистка своей подписью также подтверждала, что не будет иметь ни материальных, ни административных, ни юридических, ни каких бы то ни было претензий к компании или ее сотрудникам.

Руководитель турфирмы Ak-Sai Travel Елена Калашникова сообщила, что, невзирая на имеющуюся расписку, компания, проводя спасательную операцию, поднимала в небо вертолеты за свой счет, что обошлось фирме в $20 тыс.

