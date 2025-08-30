Альпинист Батуев, пострадавший при попытке спасения Наговициной, о ее группе: «Двигались они очень медленно»

Альпинист Батуев считает, что группа Наговициной на Пике Победы шла медленно.

12 августа россиянка поднималась на Пик Победы в Киргизии, но из-за травмы застряла на высоте около 7200 метров. Спасатели не смогли добраться до места из-за плохих погодных условий. В итоге 47-летнюю женщину признали пропавшей без вести, а поисково-спасательную операцию прекратили.

«Мы ее видели на склоне горы. Они как раз поднимались вверх. Я не могу ничего сказать про ее акклиматизацию или физическое состояние на тот момент, просто не знаю. Но двигались они очень медленно. И она, и ее напарник Роман Мокрицкий очень медленно шли.

Там все версии про вероятность ее спасения, которые публикуются различными блогерами, они не верны. На карте Пика Победы, которую публиковали везде, неправильно указан маршрут восхождения спасателей. Мало того, неверно даже нарисовано место, где находилась Наталья. Я думаю, наша команда чуть позже опубликует полный разбор, чтобы всем понятно было.

Сейчас, в принципе, любой может попробовать зайти на эту вершину. Никаких ограничений нет. Естественно, иногда это приводит к проблемам. Раньше к восхождению на Победу допускались только кандидаты в мастера спорта по альпинизму. Может, что-то такое надо вернуть», – сказал Баир Батуев, пострадавший при попытке спасения Наговициной.

Батуев получил травму при аварийной посадке вертолета минобороны Киргизии, который должен был забросить спасателей на склоны Пика Победы для эвакуации Наговициной. По словам альпиниста, врачи диагностировали у него компрессионный перелом грудного позвонка.