  • Спортс
  • Экстрим
  • Новости
  • В Федерации альпинизма России готовы работать вместе с СК РФ из-за ситуации с Наговициной
0

В Федерации альпинизма России готовы работать вместе с СК РФ из-за ситуации с Наговициной

В Федерации альпинизма России готовы работать с СК РФ из-за Наговициной.

47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицина осталась на Пике Победы после того, как сломала ногу во время спуска 12 августа.

«Слава богу, что средства массовой информации подогревают эту историю.

Пусть Следственный комитет РФ приглашает специалистов из федерации альпинизма. Мы все расскажем, покажем, у нас есть все данные», – рассказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

Боня уверяет, что нашла спасателя и 1,2 млн на вертолет для Наговициной. Почему сорвалось?

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
Наталья Наговицина
Федерация альпинизма России
Альпинизм
Александр Пятницин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Экстрим в Telegram
Материалы по теме
Боня уверяет, что нашла спасателя и 1,2 млн на вертолет для Наговициной. Почему сорвалось?
38вчера, 12:20
Альпинист Батуев, пострадавший при попытке спасения Наговициной, о ее группе: «Двигались они очень медленно»
8вчера, 11:00
Виктории Боне не удалось оплатить спасательный вертолет на Пик Победы: «Почему нам мешают? Вполне возможно, что Наговицина еще жива»
93вчера, 09:17
Главные новости
Наговицина подписала расписку, снимающую ответственность с турфирмы в случае ЧП («Известия»)
16вчера, 20:49
Альпинист Батуев, пострадавший при попытке спасения Наговициной, о ее группе: «Двигались они очень медленно»
8вчера, 11:00
Виктории Боне не удалось оплатить спасательный вертолет на Пик Победы: «Почему нам мешают? Вполне возможно, что Наговицина еще жива»
93вчера, 09:17
Спасатели эвакуировали тело погибшего альпиниста Расторгуева с горы Джанги‑Тау в Кабардино‑Балкарии
129 августа, 20:51
Альпинист Ищенко заявил, что Наговицина сломала ногу еще до восхождения на пик Победы: «Она поступила безответственно. В таком состоянии нельзя идти в горы»
5429 августа, 14:20
Федерация альпинизма России обновит систему подготовки и аттестации гидов
29 августа, 11:34
Песков заявил, что службы России и Кыргызстана сотрудничают в деле альпинистки Наговициной: «Они в полном контакте, синхронизируют свои действия»
1729 августа, 10:50
Экс-глава Федерации альпинизма Краснодарского края Расторгуев погиб в Кабардино-Балкарии, попав под камнепад
228 августа, 15:26
Спасатель Киселев о Наговициной: «Реальность и опыт в альпинизме говорят – скорее всего, ловить нечего. Там уже давно остывшее тело»
428 августа, 06:59
Наговициной год назад отказали в восхождении на Пик Победы: «Ее подготовки было недостаточно»
5128 августа, 06:51
Ко всем новостям
Последние новости
Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове
113 ноября 2024, 16:46
Цыпленков о бойцах MMA в армрестлинге: «Почему бы нет. Думаю, для Емельяненко это не проблема, заинтересовать только надо»
21 июля 2024, 14:13
Лалетин – на вопрос о конкуренции с Леваном: «Только этим и живу»
15 июля 2024, 06:58
Леван об East vs West 13: «В долгом матче на выносливость, думаю, у Морозова больше шансов. Либо Лалетин сделает все быстро и победит»
3 июля 2024, 12:03
Лалетин об армфайте с Морозовым: «Думаю, мне он будет удобен как соперник»
13 июля 2024, 10:37
тест
17 июня 2024, 18:27
На «Игора Драйв» прошел 3-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
17 августа 2023, 07:20
Чемпионат России по самокату 2022 состоится в Москве уже в это воскресенье
20 сентября 2022, 13:40Реклама
В Москве пройдет профильная конференция, посвященная развитию индустрии скалолазания – Climb Summit
15 марта 2022, 08:39Друзья сайта
Этап Кубка мира по спортивному скалолазанию в Москве отменен
225 февраля 2022, 17:47