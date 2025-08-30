В Федерации альпинизма России готовы работать вместе с СК РФ из-за ситуации с Наговициной

В Федерации альпинизма России готовы работать с СК РФ из-за Наговициной.

47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицина осталась на Пике Победы после того, как сломала ногу во время спуска 12 августа.

«Слава богу, что средства массовой информации подогревают эту историю.

Пусть Следственный комитет РФ приглашает специалистов из федерации альпинизма. Мы все расскажем, покажем, у нас есть все данные», – рассказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

