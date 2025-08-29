Федерация альпинизма России обновит систему подготовки и аттестации гидов

Федерация альпинизма России (ФАР) обновит систему подготовки и аттестации гидов.

Об этом рассказала пресс-секретарь организации Ирина Морозова.

«Нужно регулировать аттестацию и подготовку инструкторов-проводников. Но система подготовки, аттестации и лицензирования гидов, а также контроля за их работой сейчас как раз находится на начальном этапе. В прошлом году ФАР провела первую аттестацию инструкторов-проводников, а в этом году велась активная работа в данном направлении.

Кроме того, ФАР с этого года начала не только аттестацию инструкторов-проводников, то есть «коммерческих гидов», но и глобальную переаттестацию инструкторов-методистов, работающих в сфере учебно-спортивного альпинизма», – заявила Морозова.

Президент ФАР Алексей Слотюк отметил, что основной задачей федерации является развитие спортивного альпинизма.

«ФАР оказывает поддержку всем формам восхождений, однако ключевая задача – популяризация и развитие именно спортивного альпинизма. Но прежде чем говорить о спорте, важно понять – альпинизм неоднороден.

Условно его можно разделить на три больших направления – любительский, коммерческий и спортивный. Вы решили впервые поехать в горы. Цель – несложное, достаточно безопасное восхождение. Это и есть любительский альпинизм. Но даже на этом этапе наличие профессионального инструктора-проводника строго обязательно.

Другой вариант – коммерческий альпинизм. Это недешевое удовольствие, но здесь за вас делают почти все: обеспечивают безопасность, организуют ночевки, питание, предоставляют постоянное сопровождение гида (того же инструктора-проводника), а при необходимости – услуги носильщиков, поваров и врача.

Если же вы решили заняться альпинизмом серьезно, то ваш путь лежит в спортивный альпинизм. Это целый мир дисциплин на выбор – ледолазание, ски-альпинизм, скайраннинг. И, наконец, классический альпинизм – это больше, чем спорт», – сказал Слотюк.

