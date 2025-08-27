Организаторы восхождения Наговициной выразили соболезнования в связи с ее гибелью

Организаторы восхождения Наговициной выразили соболезнования ее родным.

47-летняя россиянка Наталья Наговицина сломала ногу при восхождении на пик Победы в Киргизии – с 12 августа она находилась на высоте около 7200 м, спасатели не могли добраться до места из-за плохих погодных условий.

МЧС Кыргызстана официально признало Наговицину пропавшей без вести.

«В августе 2025 года на пике Победы (7439 м) проходила одна из самых сложных спасательных операций в истории Центральной Азии. В ней участвовали альпинисты и специалисты из Кыргызстана и зарубежных стран.

Несмотря на героизм и самоотверженность участников, экстремальные погодные условия позволили спасти лишь немногих.

Компания «Ак-Сай Трэвел» выражает глубокие соболезнования семьям погибших и благодарность всем, кто до последнего боролся за жизни людей», – говорится в сообщении компании.

