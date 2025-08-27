  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Глава оргкомитета заплыва в Босфоре: «Впервые за все время соревнований у нас произошел такой случай, когда пропадает участник»
0

Глава оргкомитета заплыва в Босфоре: «Впервые за все время соревнований у нас произошел такой случай, когда пропадает участник»

Организатор заплыва в Босфоре заявил, что на турнире высокие меры безопасности.

Об этом заявил глава организационного комитета Межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ.

24 августа российский пловец Николай Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Морская полиция и береговая ведут поисково-спасательную операцию. 

«Впервые за все время соревнований у нас произошел такой случай, когда пропадает участник. В этом году мы провели соревнования с самым высоким уровнем безопасности за все годы, в воде впервые дежурили порядка 100 лодок со спасателями и один вертолет», – заявил Караташ.

«Возможно, произошло что-то в связи с его здоровьем. Мне не кажется нормальной ситуация, когда во время соревнования пропадает столь опытный, профессиональный спортсмен.

Он участвовал во многих соревнованиях, он сам тренер, приехал сюда с четырьмя учениками, все они доплыли до финиша, а он – нет. С точки зрения здоровья кажется нелогичным такое происшествие», – цитирует Караташа «Р-Спорт».

Он отметил, что решение о завершении поисковой операции примет командование береговой охраны.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Р-Спорт
Николай Свечников
плавание в открытой воде
logoсборная России
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Организаторы заплыва в Босфоре опровергли сообщения о том, что чип пропавшего Свечникова подал сигнал из воды
21сегодня, 07:56
Наш пловец пропал на Босфоре. Кто виноват и почему участников не отслеживают с GPS?
3сегодня, 05:20
Волонтеры участвуют в поисках пловца Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор
1вчера, 19:18
Главные новости
Ильченко о пропаже пловца Свечникова: «Хочется надеяться на чудо, но это будет из разряда фантастики. Наверняка это какой-то несчастный случай»
сегодня, 14:15
Организаторы заплыва в Босфоре опровергли сообщения о том, что чип пропавшего Свечникова подал сигнал из воды
21сегодня, 07:56
Волонтеры участвуют в поисках пловца Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор
1вчера, 19:18
Пловец Свечников, пропавший во время заплыва через Босфор, мог выбраться на берег (Hurriyet)
34вчера, 07:44
Организаторы заплыва через Босфор: «Гонка проводилась в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности»
225 августа, 15:44
В Стамбуле начали расследование в связи с исчезновением российского пловца Свечникова
25 августа, 14:14
Генконсульство РФ контактирует с властями Турции после пропажи пловца Свечникова
225 августа, 13:21
Спасатели ищут пропавшего пловца Свечникова по всему Босфору
5125 августа, 13:02
Россиянин пропал во время массового заплыва через Босфор
2525 августа, 08:41
Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Степанова, Таранникова, Фокина и Манохина принесли России бронзу в комбинированной эстафете
924 августа, 18:08
Ко всем новостям
Последние новости
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
34 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58