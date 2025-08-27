Глава оргкомитета заплыва в Босфоре: «Впервые за все время соревнований у нас произошел такой случай, когда пропадает участник»

Организатор заплыва в Босфоре заявил, что на турнире высокие меры безопасности.

Об этом заявил глава организационного комитета Межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ.

24 августа российский пловец Николай Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Морская полиция и береговая ведут поисково-спасательную операцию.

«Впервые за все время соревнований у нас произошел такой случай, когда пропадает участник. В этом году мы провели соревнования с самым высоким уровнем безопасности за все годы, в воде впервые дежурили порядка 100 лодок со спасателями и один вертолет», – заявил Караташ.

«Возможно, произошло что-то в связи с его здоровьем. Мне не кажется нормальной ситуация, когда во время соревнования пропадает столь опытный, профессиональный спортсмен.

Он участвовал во многих соревнованиях, он сам тренер, приехал сюда с четырьмя учениками, все они доплыли до финиша, а он – нет. С точки зрения здоровья кажется нелогичным такое происшествие», – цитирует Караташа «Р-Спорт».

Он отметил , что решение о завершении поисковой операции примет командование береговой охраны.