Альпинистка Наговицина официально признана пропавшей без вести

МЧС Киргизии официально признало российскую альпинистку Наталью Наговицину пропавшей без вести.

Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Адиль Чарыгов.

«Да, она признана пропавшей без вести, потому что официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может», – сказал Чарыгов.

Ранее 47-летняя Наговицина сломала ногу при восхождении на пик Победы – с 12 августа она находится на высоте около 7200 м, но спасатели не могли добраться до места из-за плохих погодных условий.

Также сообщалось, что сезон восхождений уже завершен и возобновится летом 2026 года. Поисково-спасательная операция была прекращена.

Трагедия на Пике Победы: наша альпинистка уже две недели на склоне, ее спасатель погиб

«Нельзя идти на гору любой ценой». Он только что вернулся с высоты, где осталась Наговицина