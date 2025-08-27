2

Пресс-секретарь МЧС Киргизии: «Неофициально на Пике Победы еще больше тел погибших»

МЧС Киргизии считает, что погибших альпинистов на Пике Победы может быть больше.

На вершине осталась россиянка Наталья Наговицина, там погиб итальянец Лука Синигалья, россиянин Алексей Ермаков, а также пропали без вести граждане Ирана Марьяма Пилехвари и Хасана Сейфоллаха.

«Неофициально там еще больше тел [погибших]. Поэтому будет наша совместная работа с МВД, мы дадим необходимую информацию, которая у нас есть», – сказал пресс-секретарь МЧС Адиль Чарыгов.

Иранцы Пилехвари и Сейфоллах прибыли в Киргизию для восхождения на пик Победы в начале августа. Последний раз они выходили на связь 10 августа. На поиски был направлен дрон, который во время облета территории не обнаружил альпинистов. В альпинистском сообществе Киргизии предполагают, что они погибли.

«Нельзя идти на гору любой ценой». Он только что вернулся с высоты, где осталась Наговицина

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Альпинизм
Наталья Наговицина
