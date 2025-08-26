Альпинист Овчинников о восхождении Наговициной: «Получили две смерти в одной группе. Это говорит о том, что что-то было не так с организацией»

Альпинист Овчинников рассказал, в чем сложность восхождения на пик Победы.

Алексей Овчинников – старший координатор Альпинистского общественного отряда, директор АНО «Высшая горная школа», кандидат медицинских наук.

Ранее 47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы в Кыргызстане – с 12 августа она находится на высоте около 7200 м, но спасатели не смогли добраться до места из-за плохих погодных условий.

«Пик Победы – это очень сложно. Если сравнить с Эльбрусом, на который у нас в день по 300-400 человек заходит в сезон, то Эльбрус – это простой маршрут, очевидный, протоптанный, там много людей. Прямо под Эльбрусом находится поисково-спасательный отряд, полностью экипированный. Спасатели сидят и дежурят, в любой момент готовы поехать спасать.

Пик Победы – совсем другое. Во-первых, это очень дальний автономный район, туда нет дороги, туда можно долететь только вертолетом. Второе — это высота. Третье – если вы посмотрите фотографию, то восхождение Г-образное – очень длинный маршрут, когда ты долго идешь на высоте 7000 м. Если на Эльбрус ты поднялся и спустился, и там длина 3 км, то здесь ты три-четыре дня идешь в одну сторону на вершину, потом три-четыре дня по этому же маршруту спускаешься назад.

Очень тяжелая многодневная экспедиция на большой высоте. И для того, чтобы она была успешной, должна быть соответствующая экипировка, снаряжение и, самое главное, команда.

В чем проблема таких коммерческих восхождений, с которым мы в данном случае имеем дело, – люди случайно собираются в группу. Эти вершины раньше покоряли спортивными командами – шли мужики, пять-шесть человек, которые 10 лет ходят друг с другом. Все знают – кто как ест, кто как спит, кто как ведет себя в работе или на маршруте. Они могут только на друга положиться. Если у кого-то что-то случается, как, например, в данном случае – нога сломалась или рука, они могут его вытащить оттуда. Это был советский суровый коллективный вид спорта, где была взаимовыручка.

Сейчас в этой группе мы что видим? Три случайно собравшихся человека, причем еще и не говорящих на одном языке. Один итальянец, один немец и наша русская женщина, с ними гид – четыре человека. Как только случилось ЧП – она сломала ногу, гид повел двух оставшихся клиентов вниз, один из них умер – итальянец. Гид всех оставил, увел вниз немца. Получили две смерти в одной группе. Это говорит о том, что что-то было не так с организацией.

Если мы посмотрим похожую по высоте вершину в Непале – восьмитысячник, всего 500 м разница, то там в коммерческих восхождениях с каждым клиентом идут два гида. То есть в данном случае для этой группы должно было быть шесть гидов, а не один, если бы это было в Непале. Один из гидов несет медицинский кислород на случай, если вдруг гипоксия начнется. Если бы был медицинский кислород, они, может быть, итальянца бы и спасли. Он подышал бы немного и как-то потихоньку начал спускаться вниз.

В этом году я работал почти 40 дней доктором в базовом лагере, поэтому представляю себе, как выглядит коммерческое восхождение в Непале – там есть система поддержки клиентов и совершения коммерческого восхождения – два помощника, у них есть медикаменты, кислород, они тебя сопровождают всю дорогу, фактически привязаны к тебе. Это дает какие-то гарантии того, что ты поднимешься и спустишься и тебя не бросят. И то, что мы услышали в этой ситуации от очевидцев, вызывает вопросы», – сказал Овчинников.

