  • Спортс
  • Экстрим
  • Новости
  • Альпинист Овчинников о восхождении Наговициной: «Получили две смерти в одной группе. Это говорит о том, что что-то было не так с организацией»
2

Альпинист Овчинников о восхождении Наговициной: «Получили две смерти в одной группе. Это говорит о том, что что-то было не так с организацией»

Альпинист Овчинников рассказал, в чем сложность восхождения на пик Победы.

Алексей Овчинников – старший координатор Альпинистского общественного отряда, директор АНО «Высшая горная школа», кандидат медицинских наук.

Ранее 47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы в Кыргызстане – с 12 августа она находится на высоте около 7200 м, но спасатели не смогли добраться до места из-за плохих погодных условий.

«Пик Победы – это очень сложно. Если сравнить с Эльбрусом, на который у нас в день по 300-400 человек заходит в сезон, то Эльбрус – это простой маршрут, очевидный, протоптанный, там много людей. Прямо под Эльбрусом находится поисково-спасательный отряд, полностью экипированный. Спасатели сидят и дежурят, в любой момент готовы поехать спасать. 

Пик Победы – совсем другое. Во-первых, это очень дальний автономный район, туда нет дороги, туда можно долететь только вертолетом. Второе — это высота. Третье – если вы посмотрите фотографию, то восхождение Г-образное – очень длинный маршрут, когда ты долго идешь на высоте 7000 м. Если на Эльбрус ты поднялся и спустился, и там длина 3 км, то здесь ты три-четыре дня идешь в одну сторону на вершину, потом три-четыре дня по этому же маршруту спускаешься назад.

Очень тяжелая многодневная экспедиция на большой высоте. И для того, чтобы она была успешной, должна быть соответствующая экипировка, снаряжение и, самое главное, команда.

В чем проблема таких коммерческих восхождений, с которым мы в данном случае имеем дело, – люди случайно собираются в группу. Эти вершины раньше покоряли спортивными командами – шли мужики, пять-шесть человек, которые 10 лет ходят друг с другом. Все знают – кто как ест, кто как спит, кто как ведет себя в работе или на маршруте. Они могут только на друга положиться. Если у кого-то что-то случается, как, например, в данном случае – нога сломалась или рука, они могут его вытащить оттуда. Это был советский суровый коллективный вид спорта, где была взаимовыручка.

Сейчас в этой группе мы что видим? Три случайно собравшихся человека, причем еще и не говорящих на одном языке. Один итальянец, один немец и наша русская женщина, с ними гид – четыре человека. Как только случилось ЧП – она сломала ногу, гид повел двух оставшихся клиентов вниз, один из них умер – итальянец. Гид всех оставил, увел вниз немца. Получили две смерти в одной группе. Это говорит о том, что что-то было не так с организацией. 

Если мы посмотрим похожую по высоте вершину в Непале – восьмитысячник, всего 500 м разница, то там в коммерческих восхождениях с каждым клиентом идут два гида. То есть в данном случае для этой группы должно было быть шесть гидов, а не один, если бы это было в Непале. Один из гидов несет медицинский кислород на случай, если вдруг гипоксия начнется. Если бы был медицинский кислород, они, может быть, итальянца бы и спасли. Он подышал бы немного и как-то потихоньку начал спускаться вниз.

В этом году я работал почти 40 дней доктором в базовом лагере, поэтому представляю себе, как выглядит коммерческое восхождение в Непале – там есть система поддержки клиентов и совершения коммерческого восхождения – два помощника, у них есть медикаменты, кислород, они тебя сопровождают всю дорогу, фактически привязаны к тебе. Это дает какие-то гарантии того, что ты поднимешься и спустишься и тебя не бросят. И то, что мы услышали в этой ситуации от очевидцев, вызывает вопросы», – сказал Овчинников.

«Нельзя идти на гору любой ценой». Он только что вернулся с высоты, где осталась Наговицина

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
происшествия
Альпинизм
Наталья Наговицина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Экстрим в Telegram
Материалы по теме
Член правления ФАР о происшествии с Наговициной: «Второразряднику идти на пик Победы запрещено. То, что она все же пошла, – этим она нарушила наши нормы и правила»
4вчера, 15:27
В Киргизии возбудят уголовное дело против фирмы, организовавшей восхождение Наговициной на пик Победы
49вчера, 13:55
Двух пострадавших при попытке спасти Наговицину отправят на лечение в Москву
2вчера, 13:03
Главные новости
Организаторы восхождения Наговициной выразили соболезнования в связи с ее гибелью
15 минут назад
Глава Федерации скейтбординга России: «На Олимпиаду нам дай бог отобраться. Скейтбординг мы начали развивать недавно»
59 минут назад
Пресс-секретарь МЧС Киргизии: «Неофициально на Пике Победы еще больше тел погибших»
1сегодня, 06:28
Альпинистка Наговицина официально признана пропавшей без вести
17сегодня, 06:09
Член правления ФАР о происшествии с Наговициной: «Второразряднику идти на пик Победы запрещено. То, что она все же пошла, – этим она нарушила наши нормы и правила»
4вчера, 15:27
В Киргизии возбудят уголовное дело против фирмы, организовавшей восхождение Наговициной на пик Победы
49вчера, 13:55
Двух пострадавших при попытке спасти Наговицину отправят на лечение в Москву
2вчера, 13:03
Мария Захарова об альпинистке Наговициной: «Посольство в Киргизии и центральный аппарат МИД с первого дня делали все возможное для активизации усилий по спасению»
1вчера, 12:20
МВД Киргизии ведет проверку в отношении фирмы, организовавшей восхождение альпинистки Наговициной
20вчера, 11:46
СК РФ начал проверку по факту происшествия с альпинисткой Наговициной
41вчера, 11:13
Ко всем новостям
Последние новости
Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове
113 ноября 2024, 16:46
Цыпленков о бойцах MMA в армрестлинге: «Почему бы нет. Думаю, для Емельяненко это не проблема, заинтересовать только надо»
21 июля 2024, 14:13
Лалетин – на вопрос о конкуренции с Леваном: «Только этим и живу»
15 июля 2024, 06:58
Леван об East vs West 13: «В долгом матче на выносливость, думаю, у Морозова больше шансов. Либо Лалетин сделает все быстро и победит»
3 июля 2024, 12:03
Лалетин об армфайте с Морозовым: «Думаю, мне он будет удобен как соперник»
13 июля 2024, 10:37
тест
17 июня 2024, 18:27
На «Игора Драйв» прошел 3-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
17 августа 2023, 07:20
Чемпионат России по самокату 2022 состоится в Москве уже в это воскресенье
20 сентября 2022, 13:40Реклама
В Москве пройдет профильная конференция, посвященная развитию индустрии скалолазания – Climb Summit
15 марта 2022, 08:39Друзья сайта
Этап Кубка мира по спортивному скалолазанию в Москве отменен
225 февраля 2022, 17:47