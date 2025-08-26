  • Спортс
4

Член правления ФАР о происшествии с Наговициной: «Второразряднику идти на пик Победы запрещено. То, что она все же пошла, – этим она нарушила наши нормы и правила»

В ФАР считают, что Наговицина не была готова к восхождению на пик Победы.

Ранее 47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы в Кыргызстане – с 12 августа она находится на высоте около 7200 м, но спасатели не смогли добраться до места из-за плохих погодных условий.

«Это место, куда нельзя ходить неподготовленному человеку. Если люди пошли туда, то это или сумасбродство, или безответственность. Они не давали себе отчета, что делают, и я думаю, что кроме желания «я очень хочу» ничего не было. Наталья была не подготовлена, потому что, когда я спросил о ее квалификации, мне сказали: второй спортивный разряд. Но хорошему второразряднику идти на эту гору запрещено. И то, что она все же пошла, – этим она нарушила наши нормы и правила.

И (ее напарник) Рома Мокринский, который остался живым, тоже нарушил закон. Но парню повезло. А ведь, по сути, если бы его не встретили спасатели, то он бы тоже там остался. Взойти на пик Ленина для меня не является высокой квалификацией спортсмена, это – неопытность. А тем более идти на пик Победы, для этого человек должен быть кратно круче, чем даже перворазрядник. Кратно – в десять раз сильнее..

Шансов спасти Наташу не то что практически нет, их вообще нет. И не было сразу – с самого момента трагедии. А то, что люди решили все же пойти к ней: они сами приняли такое решение. Вертолет полетел только потому, что уже не было времени. Потому что добираться туда из базового лагеря надо как минимум неделю, а то и больше. И он упал, хотя это хороший вертолет и им управлял очень опытный пилот. Разве это шанс – ожидать, упадет он или нет? Поэтому так и произошло. Конечно, они (пилот и спасатели) полетели ва-банк», – сказал член правления Федерации альпинизма России (ФАР), председатель комиссии организации по классическому альпинизму Александр Яковенко.

