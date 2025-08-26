Работы по эвакуации альпинистки Натальи Наговициной не возобновят в этом году.

Об этом сообщил начальник базового лагеря альпинистов «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков.

47-летняя россиянка Наговицина сломала ногу при восхождении на пик Победы в Киргизии. С 12 августа она находится на высоте 7200 м, однако спасатели не могли добраться до места из-за плохих погодных условий.

Сын альпинистки Михаил обратился к генпрокурору РФ, главе МИД РФ, а также к российскому послу в Киргизии с просьбой спасти его мать.

– Возможно ли в ближайшее время возобновление работ по транспортировке Наговициной?

– В этом году уже нет. Лагерь сегодня сняли оттуда, закончили работать. Будут ли возобновлять работы в следующем году? Не знаю, имеет ли смысл, оттуда еще никого не снимали. Похоронить еще людей, чтобы снять тело, – это просто преступление, – ответил Греков.

Ранее сообщалось, что сезон восхождений на пик Победы уже завершен. Следующий начнется в конце июня 2026-го.

Трагедия на Пике Победы: наша альпинистка уже две недели на склоне, ее спасатель погиб