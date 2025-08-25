Организаторы заплыва через Босфор: «Гонка проводилась в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности»

В Турции заявили, что заплыв через Босфор был организован с мерами безопасности.

В воскресенье российский пловец Николай Свечников принял участие в международном заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал, ведутся его поиски.

Организатором турнира выступал Олимпийский комитет Турции.

«После перекрестной проверки списков дисквалифицированных спортсменов и тех, кого вытащили из воды, первоначально было отмечено, что пропали без вести три пловца; позже было подтверждено, что это число ограничено одним спортсменом.

Эта информация была немедленно передана командованию береговой охраны, морскому подразделению Директората безопасности и администрации Стамбула.

Был направлен официальный запрос на проведение поисково-спасательных операций, и были приняты незамедлительные меры», – говорится в сообщении пресс-службы.

«Несмотря на то что гонка проводилась в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности, при поддержке служб безопасности нашего государства и уважаемых учреждений Турции, исчезновение одного из спортсменов глубоко опечалило нас.

Мы работаем в полном сотрудничестве с береговой охраной и службами безопасности над выяснением обстоятельств инцидента. Олимпийский комитет Турции продолжит информировать общественность о происшествии», – цитирует сообщение организации ТАСС .