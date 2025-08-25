В Стамбуле начали расследование в связи с исчезновением российского пловца Свечникова

Власти Стамбула начали расследование в связи с исчезновением российского пловца.

Николай Свечников в воскресенье участвовал в заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал, ведутся его поиски.

«После проверки камер видеонаблюдения и данных с чипа, прикрепленного к ноге пловца, установлено, что Свечников начал заплыв, но из моря у финиша не вышел. <...>

Сотрудники береговой охраны после происшествия начали проверку поверхности Босфора на всем его протяжении и на участке, где прошел заплыв, но пока не обнаружили никаких следов мужчины.

Официально начато расследование инцидента», — цитирует «Р-Спорт» заявление властей.