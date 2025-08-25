Зампред комитета Госдумы по туризму о восхождениях: «Необходимо проработать вопрос введения обязательного сопровождения гидов на высотах от 4-5 тысяч м»

В Госдуме предложили запретить высотные восхождения без профессиональных гидов.

«Я считаю, что в России необходимо проработать вопрос введения обязательного сопровождения гидов на высотах от 4-5 тыс. м, особенно для туристов без опыта. Это не должно ограничивать права граждан, но обязано повысить безопасность», – сказал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Он отметил, что действующее законодательство не запрещает самостоятельные восхождения в горах.

«Граждане могут подниматься и на пятитысячники без сопровождения гида. Это регулируется только рекомендациями Федерации альпинизма России.

В Италии и Франции восхождения на Монблан контролируются местными властями, требуется бронирование мест в лагерях и рекомендации гидов», – добавил депутат.

