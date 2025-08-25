Федерация альпинизма России о восхождениях: «Очень большое количество людей идет самовольно, без должной подготовки. Необходимо задуматься о введении лицензий»
В Федерации альпинизма России предложили ввести лицензии для восхождений.
«Очень большое количество людей идет самовольно, без должной подготовки. Отсюда и смерти, в том числе на Эльбрусе. Конечно, необходимо задуматься о введении лицензий, тестировании такой возможности. Это будет непросто контролировать, но к этому можно будет прийти.
Самовольно восходящих куда-либо людей очень много, но в некоторых горных регионах мира подобная практика с лицензиями есть», – сказал председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
