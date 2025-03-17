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Российские бегуны на роликах выступят в марафоне в Шанхае под национальным флагом

Российские спортсмены под флагом страны выступят в роллер-марафоне в Китае.

Об этом сообщил президент Федерации роллер-спорта России Сергей Зюльков.

«30 марта в Китае пройдет гонка-марафон, это одна из дисциплин роллер-спорта, я туда еду вместе с тремя спортсменами. Нам удалось договориться с Шанхайской ассоциацией роллер-спорта о том, что мы примем участие в проводимых ими соревнованиях под флагом России.

Параллельно в Шанхае будет проходить первый этап Кубка мира World Skate по марафону. Но из-за ограничений в заявке на этот этап мы приняли решение заявиться на открытые соревнования Huangpu Roller Skating Marathon Open с не менее сильным составом участников по сравнению с этапом Кубка мира», – сказал Зюльков.

Также он сообщил о планах обсудить с главой Шанхайской ассоциации роллер-спорта возможность регулярного участия российских спортсменов в соревнованиях в Китае. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
роллерные виды
ТАСС
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