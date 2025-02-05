Альпинистка Пекова о критике в свой адрес: «Как может относиться к хейту человек, который был на 14 восьмитысячниках? Свысока, да? Это шутка, но мне реально все равно»

Альпинистка Алина Пекова рассказала, как относится к хейту в свой адрес.

Пекова – первая среди россиян, кто взошел на все 14 гор-восьмитысячников Земли. Это произошло в период с 6 апреля 2023-го по 9 октября 2024 года.

– Ты наверняка видела, что помимо восхищений твоими достижениями в интернете про тебя есть немало хейта.

– Как может относиться к хейту человек, который был на 14 восьмитысячниках? Свысока, да?

Это шутка, конечно, но мне реально все равно. Я получила уникальный опыт, эти эмоции не сравнить вообще ни с чем. Как на это реагируют другие люди... Да какая разница?

– Твои восхождения называют не альпинизмом, а высокогорным туризмом. Обижает?

– Ну, пусть туризм, а что это меняет? Человек додумался до такого и смог осуществить – разве это не круто? Тут как с Нимсом (Нирмал Пурджа, знаменитый непальский альпинист – Спортс’‘): да, есть немало других людей, кто тоже мог бы это сделать. Но разве его целеустремленность не заслуживает уважения?

– Нимс сам тропил, вешал перила. А ты?

– Перила никогда вешать не приходилось. Но вешать перила и осилить 14 вершин за такой срок – это нереально. В любом случае должна быть поддержка команды. Мы и так были командой: где-то Пасанг (шерп – Спортс’‘) мне помогал, где-то его накрывало и я шла вперед.

– Например?

– На той же Аннапурне. Плохо ему становилось постепенно. Смотрю: кожа желтая, глаза красные, показывает на грудь – вот здесь больно! А у меня ни аптечки, ничего нет, чем я помогу? Мы останавливались, я его взбадривала как могла. Очень было его жалко. Ну, и переживала, что в итоге придется развернуться.

Когда до вершины оставалось метров 100, сказала: «У меня сил больше, давай я буду тропить». И последние метры протропила уже я, в одиночку.

И на последней горе, Шишабангме, он решил пойти без кислорода. Хотя мы договаривались! У меня изначально была мысль, что он может что-то такое сделать, поэтому сразу сказала: «Пасанг, пожалуйста, давай без сюрпризов! Это моя последняя вершина, мы с такими трудностями сюда попали, давай просто поднимемся и сделаем это!»

Начинаем восхождение, я иду первая, оглядываюсь – он без маски. «Сейчас же надень!» А он не надевает. Я была уже такая злая и уставшая, что никаких нервов не осталось. И так еле себя собрала, а тут еще Пасанг... В общем, все восхождение мы не разговаривали.

Перед самой вершиной ему стало плохо. Я сказала: «Отойди в сторону, поднимусь без тебя». И вот так на последнюю вершину я тоже попала в одиночку, – рассказала Пекова в интервью Спортсу’’.

«На Эвересте нет никакой морали». Она первой из России поднялась на все 14 восьмитысячников