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  • Альпинистка Пекова, покорившая все 8-тысячники Земли: «Каждый человек, который туда идет, понимает, что может там и остаться. Но никто не идет с настроем умирать»
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Альпинистка Пекова, покорившая все 8-тысячники Земли: «Каждый человек, который туда идет, понимает, что может там и остаться. Но никто не идет с настроем умирать»

Альпинистка Алина Пекова рассказала, как в горах меняется отношение к смерти.

Пекова – первая среди россиян, кто взошел на все 14 гор-восьмитысячников Земли.

– Твой первый восьмитысячник – Аннапурна.

– Да.

– Почему? Это же самая опасная вершина.

– Неочевидно, согласна. Но у меня был план подняться на 14 восьмитысячников за очень короткий срок. И, по сути, не оставалось выбора. С Манаслу я спустилась в октябре. Тогда же начала все узнавать по поводу своего большого плана. В меня, понятно, никто изначально не поверил – ну, мало ли что какая-то девушка без единого восьмитысячника может говорить?

Но, по крайней мере, стало понятно, что самая ранняя гора, на которую можно подняться весной, – Аннапурна. В марте прилетела…

Опасений было много, чего уж там. Но тут либо так, либо никак.

– То есть планированием занималась не ты?

– Местные. Они знают эти горы лучше, чем кто-либо. Мужчина, который все организовывает, сам выполнял эту программу. Они с братом стали первыми азиатами, которые выполнили «проект 14». Очень грамотные ребята.

– По разным подсчетам на Аннапурне гибнет от  32 до 38% из тех, кто пытается подняться. То есть примерно каждый третий. Ты точно знала об этом.

– Безусловно. Но, мне кажется, эта статистика будет меняться в лучшую сторону. Потому что маршруты изучают лучше, безопасности уделяется много внимания. 

Тогда же, скажу честно, я просто не думала об этом. Это сейчас мы можем порассуждать, а перед Аннапурной в голове было только одно: у меня 6 месяцев и я должна подняться. 

Федор Конюхов говорил, что Эверест усеян трупами. Если даже он, то что творится на Аннапурне?

– А другая математика. На Эверест в сезон поднимается порядка 600 человек, а на Аннапурну в мой год – около 30. И погиб тогда один мужчина – ирландец Ноэль Ханна. Он очень опытный, десятикратный восходитель на Эверест. Поднялся на гору, вернулся, а потом его тело обнаружили в четвертом лагере. Что случилось – никто не знает. Вообще он сильно кашлял, были проблемы с легкими, может быть, в этом дело…

– В чем опасность Аннапурны?

– Частые лавины, особенно между вторым и третьим лагерями. На тропе между ними очень многие погибли. Пробовали найти альтернативные маршруты, но они получаются технически слишком сложными. Лучше этого участка пока ничего нет. Приходится просто закрывать глаза и идти. Это как лотерея.

– Это там лавина унесла великого Букреева?

– Нет, он поднимался с другой стороны.

– А как ты проходила тот участок?

– Да вот примерно как описывала выше. Понятно, что это риск, но в горах вообще никто не знает, что тебя ждет через минуту. Поэтому – либо сидишь дома, либо просто идешь.

– В горах отношение к смерти отличается?

– Отличается. Каждый человек, который туда идет, понимает, что может там и остаться. Но поймите правильно: никто не идет с настроем умирать. Все хотят жить. Просто морально готовы к разным поворотам, поэтому и относятся к трагедиям смиреннее, – рассказала Пекова в интервью Спортсу’’.

«На Эвересте нет никакой морали». Она первой из России поднялась на все 14 восьмитысячников

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Алина Пекова
Альпинизм
Федор Конюхов
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