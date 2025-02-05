Альпинистка Пекова: «Эверест – магнит и для интересных, и для странных людей. Лично мне не нравится, что там столько народу – мы ходим в горы, чтобы уединиться от всего»

Альпинистка назвала Эверест «магнитом» для интересных и странных людей.

Алина Пекова – первая среди российских альпинистов, кто взошел на все 14 гор-восьмитысячников Земли.

– Эверест. Возможно ли просто посидеть на самой высокой вершине мира и покайфовать?

– Когда мы взошли, было темно и смотреть не на что. Плюс поднялся сильный ветер. Мы сфоткались и сразу пошли вниз. Если погода хорошая и нет таких очередей – да, можно провести на вершине больше времени.

Вот даже мы на некоторых зависали до 40 минут, но это – максимум. А когда идешь в жестком режиме, как у нас, порой вообще не хочется терять время. Сфоткался, записал видео – и скорее вниз, отдыхать.

– Эверест – самое дорогое, что есть в мире восхождений?

– Да.

– В интернете пишут, что ценник под ключ – 5-7 миллионов. Близко к правде?

– На Эверест стремятся все – люди с опытом, те, кто вообще никуда не поднимался. Там такое сборище! Хватает странных людей. Вот с нами в базовом лагере была полненькая африканка – она ходила в шляпе в горошек. Ни разу не поднималась никуда, не выходила на акклиматизацию – приехала просто потусить. Прикоснуться к этой движухе. И там таких миллион!

Был мужчина из Индии, который жил, по-моему, в Сингапуре. Симпатичный парень, несколько раз во время обеда сидели за соседним столом. Потом оказалось, что он целенаправленно приехал на Эверест, чтобы совершить суицид. И это не горная болезнь, он накануне написал сообщение жене, попрощался с ней. Все было спланировано.

То есть Эверест – магнит и для интересных, и для странных людей.

– С шерпами, которые с утра принесут чаю, потом возьмут кислород и потащат тебя самого, подняться может любой?

– Видела очень много людей, у которых были и средства, и шерпы, и кислород, но они разворачивались. Гарантий нет никаких. Хотя у физически здорового человека, который всерьез задался целью, шансы высокие.

– А что все-таки по цене?

– Из-за сумасшедшего спроса есть огромное количество предложений. Чем ты богаче, тем комфортнее условия тебе предоставят. Минимальная цена в прошлом году – 30 тысяч долларов. Это с кислородом, со всем необходимым. Но без перелета и экипировки, само собой. При этом при таких раскладах условия у вас будут не лучшими.

Тогда как на вершине много богатых китайцев – у них почти неограниченные объемы кислорода, шерпов. Белая простынь и свежие фрукты каждое утро – не проблема. Спуски – только на вертолетах, откуда это становится возможно.

– У тебя были белые простыни?

– Я ехала не за роскошью, у меня все было бюджетно. Но в базовом лагере все благоустроено. Есть даже кофейня, туда многие приходят поболтать, поделиться впечатлениями.

– Есть диванное мнение, что Эверест – попса.

– Мы ходим в горы, чтобы уединиться от всего. И лично мне не нравится, что на Эвересте столько народу. Ты не можешь прочувствовать гору. Зато точно постоишь в пробках из людей. Но это касается только Эвереста и в какой-то степени Манаслу, – рассказала Пекова в интервью Спортсу’’.

«На Эвересте нет никакой морали». Она первой из России поднялась на все 14 восьмитысячников