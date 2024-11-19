  • Спортс
  • Экстрим
  • Новости
  • Армрестлер Цыпленков о допинге: «Когда мне надо, я готовлюсь, не буду скрывать. Понимаю, что в моем возрасте проседает тестостерон – нужно поднимать»
6

Армрестлер Цыпленков о допинге: «Когда мне надо, я готовлюсь, не буду скрывать. Понимаю, что в моем возрасте проседает тестостерон – нужно поднимать»

Армрестлер Денис Цыпленков признался, что использует допинг.

– На пике ваша бицуха была 64 см. Я вчера измерил свой объем бедра – 50 см. Если я поселюсь в спортзале и сожру всю фарму, которая есть в мире, все равно не буду даже рядом?

 – Дело не в фарме, только от нее сами по себе мышцы не растут. Нужно хорошенько трудиться в зале. Фарма лишь увеличивает обмен веществ в период восстановления.

Это дурачки думают, что бахнут – и все само придет. Нужно консультироваться со специалистами, сдавать анализы. Встречал людей, которые что-то попробовали – и их поперло. После чего они решили, что если увеличить дозу в 10 раз, то эффект будет в 10 раз сильнее.

– Но если я все сделаю грамотно, шансов на такой бицепс нет даже в теории?

– Увеличишь точно, а вот на сколько – зависит от твоего потенциала. Тот же Леван 10 лет назад сколько был? 120 кг? 100? А сейчас 180! Поэтому, кто тебя знает, может наберешь килограмм 50 – и как попрет дальше.

– В профессиональном армрестлинге нет допинг-контроля. Что думаете об этом?

 – В Америке WADA не пускают ни в студенческие, ни в профессиональные лиги – там это кого-то беспокоит?

Все прекрасно понимают, что при серьезных нагрузках нужно восстановление. И если сам я буду восстанавливаться полгода, а вот с этим две недели, все очевидно. 

Для меня WADA – это чисто бизнес. Кого надо дисквалифицируют, кого не надо – нет. Препараты там смешные бывают. Вот у меня сейчас проблемы с давлением, так прописали по 3 таблетки милдроната в день хавать. Это что, должен быть дисквал? Нужна золотая середина.

– В силовых видах мировым топом без этого вообще стать возможно? 

– До какого-то уровня. Но если все используют, а ты нет – будешь слабее. Политика простая. 

– А у вас как с этим?  

– Когда мне надо, я готовлюсь, не буду скрывать. Да и не скрывал. Но по любителям я выступал чисто. А здесь – если есть возможность и не запрещено, то почему нет? 

Понимаю, что в моем возрасте проседает, например, уровень тестостерона – нужно поднимать. Так что не без этого. Но все нужно делать с головой, – рассказал многократный абсолютный чемпион мира по армрестлингу.

Разговор за жизнь с одним из сильнейших людей планеты: женщины, «тупой спорт», разочарование в депутатстве, допинг

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
logoWADA
logoдопинг
Денис Цыпленков
Армрестлинг
Рекомендуем
Экстрим в Telegram
Материалы по теме
Денис Цыпленков: «Секс переоценен. Я больше хочу путешествовать с человеком, который будет меня понимать»
78сегодня, 10:32
Цыпленков об идеальных отношениях: «Не хочу жить в одной квартире, не хочу утром никого видеть. Пересекаться будем, когда нам надо»
4сегодня, 10:28
Армрестлер Цыпленков: «Бобслей – тупой вид спорта. Есть виды, куда люди идут только из-за бабок»
3сегодня, 09:57
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Денис Цыпленков: «Секс переоценен. Я больше хочу путешествовать с человеком, который будет меня понимать»
78сегодня, 10:32
Цыпленков об идеальных отношениях: «Не хочу жить в одной квартире, не хочу утром никого видеть. Пересекаться будем, когда нам надо»
4сегодня, 10:28
Армрестлер Цыпленков: «Бобслей – тупой вид спорта. Есть виды, куда люди идут только из-за бабок»
3сегодня, 09:57
Цыпленков о том, почему ушел из депутатов: «Трачу свои время, деньги, а всем пофиг. Люди готовы мордой в грязь тыкать. Не хочу. Надоело»
39сегодня, 09:49
Цыпленков о работе на мойке: «Это была школа жизни. Блин, да я бы детей туда отдал! Поуправлять всегда успеешь»
1сегодня, 09:43
Армрестлинг. Рейтинг East vs West. Леван лидирует среди правшей, Ларратт – 2-й, Морозов лучший на левых, Лалетин и Матюшенко – в топ-10
16 ноября, 19:23
Армрестлинг. East vs West 15. Ларратт разгромил Петренко, Лалетин – Дзеранова, Матюшенко проиграл Муратову, Тодд одолел Квиквинию, другие результаты
332 ноября, 23:35
Цыпленков передал Ларратту игрушечный молот на East vs West. Ранее канадец призывал вернуть трофей «Молот наследия»
31 ноября, 22:50Фото
В Непале эвакуировали тела погибших российских альпинистов
16 октября, 06:58
Тела погибших в Непале российских альпинистов пока не могут эвакуировать из-за погодных условий
312 октября, 10:12
Ко всем новостям
Последние новости
Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове
113 ноября, 16:46
Цыпленков о бойцах MMA в армрестлинге: «Почему бы нет. Думаю, для Емельяненко это не проблема, заинтересовать только надо»
21 июля, 14:13
Лалетин – на вопрос о конкуренции с Леваном: «Только этим и живу»
15 июля, 06:58
Леван об East vs West 13: «В долгом матче на выносливость, думаю, у Морозова больше шансов. Либо Лалетин сделает все быстро и победит»
3 июля, 12:03
Лалетин об армфайте с Морозовым: «Думаю, мне он будет удобен как соперник»
13 июля, 10:37
На «Игора Драйв» прошел 3-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
17 августа 2023, 07:20
Чемпионат России по самокату 2022 состоится в Москве уже в это воскресенье
20 сентября 2022, 13:40Реклама
В Москве пройдет профильная конференция, посвященная развитию индустрии скалолазания – Climb Summit
15 марта 2022, 08:39Друзья сайта
Этап Кубка мира по спортивному скалолазанию в Москве отменен
225 февраля 2022, 17:47
New Star Athlete’s Club на Quiksilver New Star Camp-2022: как попасть в райдерский клуб фестиваля
31 января 2022, 11:05Друзья сайта