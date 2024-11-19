Армрестлер Цыпленков о допинге: «Когда мне надо, я готовлюсь, не буду скрывать. Понимаю, что в моем возрасте проседает тестостерон – нужно поднимать»

Армрестлер Денис Цыпленков признался, что использует допинг.

– На пике ваша бицуха была 64 см. Я вчера измерил свой объем бедра – 50 см. Если я поселюсь в спортзале и сожру всю фарму, которая есть в мире, все равно не буду даже рядом?

– Дело не в фарме, только от нее сами по себе мышцы не растут. Нужно хорошенько трудиться в зале. Фарма лишь увеличивает обмен веществ в период восстановления.

Это дурачки думают, что бахнут – и все само придет. Нужно консультироваться со специалистами, сдавать анализы. Встречал людей, которые что-то попробовали – и их поперло. После чего они решили, что если увеличить дозу в 10 раз, то эффект будет в 10 раз сильнее.

– Но если я все сделаю грамотно, шансов на такой бицепс нет даже в теории?

– Увеличишь точно, а вот на сколько – зависит от твоего потенциала. Тот же Леван 10 лет назад сколько был? 120 кг? 100? А сейчас 180! Поэтому, кто тебя знает, может наберешь килограмм 50 – и как попрет дальше.

– В профессиональном армрестлинге нет допинг-контроля. Что думаете об этом?

– В Америке WADA не пускают ни в студенческие, ни в профессиональные лиги – там это кого-то беспокоит?

Все прекрасно понимают, что при серьезных нагрузках нужно восстановление. И если сам я буду восстанавливаться полгода, а вот с этим две недели, все очевидно.

Для меня WADA – это чисто бизнес. Кого надо дисквалифицируют, кого не надо – нет. Препараты там смешные бывают. Вот у меня сейчас проблемы с давлением, так прописали по 3 таблетки милдроната в день хавать. Это что, должен быть дисквал? Нужна золотая середина.

– В силовых видах мировым топом без этого вообще стать возможно?

– До какого-то уровня. Но если все используют, а ты нет – будешь слабее. Политика простая.

– А у вас как с этим?

– Когда мне надо, я готовлюсь, не буду скрывать. Да и не скрывал. Но по любителям я выступал чисто. А здесь – если есть возможность и не запрещено, то почему нет?

Понимаю, что в моем возрасте проседает, например, уровень тестостерона – нужно поднимать. Так что не без этого. Но все нужно делать с головой, – рассказал многократный абсолютный чемпион мира по армрестлингу.

Разговор за жизнь с одним из сильнейших людей планеты: женщины, «тупой спорт», разочарование в депутатстве, допинг