42-летний Денис Цыпленков – икона мирового армрестлинга, куда пришел из силового экстрима.

С бицепсами 60 см+ он был лучшим рукоборцем мира прошлого десятилетия, номер один всех рейтингов. Во вселенной силовых видов Денис Иваныч (так его все называют уже лет 10) – суперзвезда.

О силе Цыпленкова говорят не только титулы, но и манера борьбы.

Спокойное, невозмутимое лицо – даже в сложнейших схватках – как скала, которую соперник не может сдвинуть. Напрячь чемпиона на пике удавалось единицам. Обычный комментарий к видео с поединками Цыпленкова: «Поражаюсь с лица, такое чувство, что он дома перед теликом булочки с чаем закидывает».

Но в последнее время Денис борется еще и с серьезными травмами. На четыре года он выпал из элиты армрестлинга, но сохранил статус – биться с ним хотят и Леван Сагинашвили, и Девон Ларратт, и Эрмес Гаспарини (действующий топ-3 мирового рейтинга).

Ролики на ютубе с Цыпленковым собирают сотни тысяч просмотров. Однако ни одного большого текстового разговора еще не было. А ведь он прошел непростой путь еще и вне спорта.

Владимир Иванов отправился в городское поселение Обухово в Ногинском районе и провел с Цыпленковым почти три часа.

***

После встречи с самым тяжелым сумоистом в истории Анатолием Михахановым не думал, что кто-то еще сможет настолько поразить внешним видом.

Но прошло чуть больше полугода, а я испытал похожие чувства – когда Цыпленков протянул руку поздороваться. Его ладонь – что-то удивительное. Она не просто мощная – необъятная, нереалистично огромная, как будто из фильмов Marvel. Пожмешь такую раз, запомнишь на всю жизнь.

Мы пошли в его кабинет, за эти пару минут удалось прийти в себя.

Цыпленков – управляющий в торгово-складском помещении. И он реально вовлечен в процесс – по ходу интервью несколько раз прерывался, потому что вопросы требовали оперативного решения. Например, уже в середине октября он готовился к снегу – вплоть до выбора мест под складирование.

– Выпадает-то всегда неожиданно. И если сейчас все не предусмотреть, работа у людей встанет.

Ну а мы начали не со снега.

Цыпленков провел большую часть детства в карьере, несколько раз мог стать инвалидом

– Детство в Кривом Роге в 80-х, каким оно было?

– Рядом с домом был карьер, где добывали железную руду. И, если не брать в расчет школу и секции, все детство я провел в этом карьере. Лазили там, исследовали заброшенные шахты.

– Это же опасно.

– В действующих-то получше, но туда нас не пускали. А в старых все разваливалось.

Был момент, когда зажало так нехило… Разок упал в карьер – катился кувырком метров 100 по камням. На вагонетках катались. Как-то бах – и навстречу поезд херачит. Надо было прыгать – естественно, все кувырком. После некоторых историй реально мог остаться инвалидом.

– Уже малым ощущали, что в силовом плане вам дано больше, чем остальным?

– Ходил на дзюдо – выигрывал турниры. Потом гири – та же история. На руках – снова. В 10-м классе с мужиками боролся. Возможно, что-то наследственное, передалось по материнской линии. Но все это нужно было направить в правильное русло. И вот здесь – спасибо бате. Он спортсмен, и хотя сам чемпионом не стал, внедрил это в меня. И ремни были, и поджопники.

– За что?

– Как-то не пошел на тренировку. Отец потом спрашивает: что было на занятиях? А я не обманывал, честно все сказал. Ну, и получил. Потому что тренировки пропускать нельзя. Сначала до меня доносили это через ремень, через истерики, а потом – сам влюбился. Вместо 3 раз в неделю начал ходить 5, а в какой-то момент – просто жить в зале.

Сейчас сам родителям рассказываю, что иногда нужно перетерпеть, заниматься через не хочу – осознанность придет позже. Потому что на взрослом языке объяснить ребенку нереально, вы живете в разных пространствах. Он гуляет, играет и верит, что так будет всю жизнь. Логические аргументы не помогут.

– Ремень – нормальный способ, чтобы направить в нужное русло?

– Это больше психологический момент. В детстве я понимал, что ремень – это больше надо бате. Злился на него, может быть, даже хотел подраться. Только потом все понял. Но сработало? Сработало.

И я ему по век жизни благодарен. Отец сильно поспособствовал, чтобы я не запускал свои задатки. Ребенок – это как цветок. Если ухаживаешь за ним, тратишь время – вырастет красивый. А если поливаешь чем попало и не следишь – быстро сдохнет.

– Как нужно ухаживать?

– Бороться за то, что хотите видеть в будущем. Многие думают, что ребенок сам ко всему придет. Нет! Кормят чем попало. Хочешь Макдональдс? На Макдональдс. Не уделяют должного внимания. И если раньше мы сами по себе много времени проводили на улице и физически развивались, то теперь есть гаджеты. Вот и представь: ребенок ведет сидячий образ жизни и питается фастфудом. К чему это приведет?

А потом родители будут обвинять в чем-то не самих себя, а этого же ребенка. Хотя сами не уделяли ему время.

Почему работа на мойке и официантом – школа жизни

– Сразу после школы вы поехали в Москву. Почему?

– Брат мамы был главным инженером в Москве – в Институте хозяйства и строительства. Он каждое лето лоббировал его. В итоге приехали. Но как раз в тот момент изменились правила поступления – гражданам СНГ нужно было доплачивать. Мне пришлось отложить планы. Хотя впоследствии я закончил его.

А так мы поехали всей семьей. Но родителям было тяжело, они скучали по дому и вернулись. Мы с сестрой остались. Цеплялись как могли. Я подрабатывал еще школьником, но здесь пришла осознанность. Нужно на что-то снимать квартиру, кушать – либо пашешь, либо сдаешься. Я был и грузчиком, и на мойке, и деревья пилил.

– Какая из работ тяжелее всего?

– Мойка. В любую погоду – машины в очереди. Это постоянный цикл, бесконечный физический труд, времени отдохнуть нет вообще. После суток там по ощущениям – как будто поломанный.

Грузчиком куда комфортнее. Пришла машина, разгрузил и сидишь чай пьешь. Быстрее сделал, больше времени на отдых. А на мойке бесконечный поток.

– Плюс люди – разные.

– На тот момент я был чемпионом Европы по армрестлингу (Цыпленков стал им в составе сборной Украины – еще школьником, – Спортс’‘). На лбу это не написано, но поставить себя мог. Понятно, что если ты дашь слабину, будут ноги вытирать. Этого допускать нельзя, иногда приходилось отвечать жестко, разруливать ситуации. Но при этом нужно было дружить со всеми – чтобы клиент приехал еще.

– Морально подстраиваться тяжело? Алексей Воевода (до и после карьеры в бобслее успешно участвовал на турнирах по армрестлингу – Спортс’‘) рассказывал, что работал официантом и нагрубил в ответ какому-то хаму. Потом они вышли на крыльцо, разговорились, и тот сказал Алексею: «Ты нормальный пацан. Просто это не твое место, не твоя профессия».

– Какие-то отмазки. Официанты в крутых ресторанах, знаешь, нехило зарабатывают. Это тоже престижная работа. Просто нужно уметь держать себя в руках.

Тот мужик, увидев заведенного Воеводу, мог просто обосраться и так сказать. Но я не понимаю, как кому-то может не подходить какая-то работа. Слышал, что некоторые считают какие-то профессии мусором. Это несерьезно. Везде ты обретаешь опыт. Мойка в этом плане – школа жизни. Когда у тебя все хорошо и ты с деньгами – все улыбаются, многие блефуют и ведут себя неискренне. А на мойке все открывают истинное лицо. Ты видишь, какие люди разные – кто надменный, кто с уважением.

Это полезно. Блин, да я бы детей туда отдал! Поуправлять всегда успеешь. А вот побудь месяц дворником, пособирай бычки – и больше никогда не будешь выбрасывать бумажки где попало. Некоторым надо на себе прочувствовать, чтобы понять. Но осознать нужно, ведь важно вырасти человеком, который уважает любой труд.

Поэтому я не понимаю, как официант или мойщик может быть типа не твоей работой. А какая твоя?

– Начало 2000-х в Москве – самое сложное время в жизни?

– Тяжелее было в детстве, когда родителям по полгода зарплату не платили. И одолжить было не у кого, потому что не платили всем. Выживали. Вот просто ели растительное масло с хлебом и солью. Летом спасали огороды.

В Москве сложнее точно не было. Тем более вся эта хрень появилась: фигаки-дошираки – стоили копейки.

Еще я после мойки устроился грузчиком на колбасе. У меня были замечательные отношения с начальником, и он всегда позволял есть колбасу и сосиски на обед. Вот там я как раз хорошо набрал массу.

Видишь, это тоже школа жизни – важно уметь выстраивать отношения. Либо вы ладите, либо ты говнюк по жизни и от тебя все шарахаются.

«Иногда люди – это просто стадо баранов». Почему Цыпленков ушел из депутатов

– В 2018-м вы должны были встречаться с украинцем Андреем Пушкарем, но случилась трагедия – он попал в автокатастрофу. После этого вы передали чемпионский пояс его семье. Но я не нашел подробностей той истории.

– А как я мог поступить по-другому? Оставить себе? Да у меня бы совести не хватило. Сразу понимал, что нужно отдать пояс сыну Андрея.

– Лично встречались?

– Нет, он был маленький. Отдал его жене.

– Поддерживаете с ними связь?

– Нет. Мы же и не общались, только с Андреем.

– Как они отреагировали на тот жест?

– С уважением, хотя было понятно, что всем не до этого. Я вышел на сцену и оставил пояс там. Сказал, что не могу его забрать и он уходит сыну Андрея. Всем было очень больно и тяжело.

– Правильно понимаю, что для вас самая больная тема сейчас – Украина?

– Да, и говорить мы про нее не будем. У меня там родители, друзья, конечно, больно от этого всего. Хочется, чтобы все уже скорее закончилось миром.

– Родители сейчас живут в том же доме, где вы провели детство?

– Да.

(От редакции: В 2010-м Цыпленков как самовыдвиженец попал в совет депутатов городского поселения Обухово, в 2014-м переизбран уже в составе «Единой России», в 2018-м от этой же партии стал депутатом Богородского городского округа первого созыва).

– Вы ушли из депутатства. Почему?

– Тема тяжеловатая и не моя, плюс люди ее недооценивают. Они по умолчанию озлоблены на депутата. Вот ты стараешься, что-то делаешь, а слышишь только недовольство. Многие вопросы не твоего уровня, но никто в это вникать не хочет. Негатив копится…

– Проговорим важный момент – вы были депутатом не Госдумы, а своего поселка, зарплату не получали.

– Все так. Мы шли командой и реально помогали поселку. Делали это и не будучи депутатами.

– Пример: что конкретно было сделано за годы вашего депутатства?

– Смотри, были как серьезные проекты – за бюджетные деньги, так и индивидуальные моменты. С первым понятно. Второе – это когда мы подъезды на наших участках делали за свой счет, асфальт клали, давали тракторы для чистки снега. Вот все, что есть в личном бизнесе, использовали и там.

Были мероприятия за счет нашей фирмы, материальная помощь детям.

Школа здесь была – хоть закрывай. Полностью ремонт сделали. Это хорошее дело?

– Хорошее.

– У кого дети ходят в эту школу, довольные: классно, супер, спасибо. А остальные: «И чего? Мне-то вы ничего не дали». Очень многие мыслят только такими категориями: если лично мне лучше не стало, значит, ничего не сделал.

– Если нет личных средств, депутату на таком уровне сделать что-то полезное нереально?

– Я теперь всем рекомендую голосовать за бизнесменов. Только с тем расчетом, что они могут из своего кармана чем-то помочь.

Иногда идут такие, шашки наголо, у которых за душой ничего нет. И их выбирают, потому что свои. Но они ничего не смогут!

Вот элементарно снег нападает. Звонят жители – напрямую, ты же свой. И что ты сделаешь? Будешь бомбить в администрацию, требовать трактор. Но снег-то выпал везде! И трактор уже в работе. Сначала центральные улицы, потом второстепенные. До соседа, который тебе звонил, физически не получится дойти быстро. Многие этого не понимают.

У моего шефа сотка в месяц легко улетала – там бабушке помочь, тут ребенку, ветеранам на праздник подарки сделать.

– Бюджеты на местах минимальные?

– Раньше бюджет был в поселке, а теперь – в районе. Средства оттуда выделяются, но еще попытайся их сюда перетащить. Прежде было проще, сейчас, чтобы решить вопрос, нужно ехать в район. И бюджета на какие-то вещи, конечно, не хватало. Но его никогда не хватает.

– Как житель поселка скажите, что нужно в первую очередь сделать, чтобы жизнь у всех стала чуточку лучше?

– Дороги есть, больница есть. Дома вот висят на управляшках, а не все они святые – здесь бывают проблемы.

Но самое главное – надо начать с себя. Ты не представляешь, как я удивлялся людям.

– Давайте пример.

– Выделили деньги на ремонт пятиэтажного дома. И жители там чуть не передрались! Это было реально стадо баранов.

Дали условно миллион. И нужно было набрать 51% подписей, чтобы решить, что именно делать. Но люди разделились на три лагеря: за крышу, за стоянку и за тротуар. У верхнего этажа протекала крыша, и они хотели сделать ее, но остальным-то это проблема не мешала, и они голосовали за другое. Автовладельцы бились за стоянку, но тем, у кого нет машины, она не нужна. Эти люди уверяли, что необходим тротуар.

Вот она человеческая сущность! Никто не хотел уступать, в результате не двигалось ничего. Потому что по закону нужно, чтобы проголосовало за что-то не менее 51%. А у них – по 33.

И я такого насмотрелся! А виноваты в итоге депутаты. Меня так это все достало. Трачу свои время, деньги, а всем пофиг. Люди готовы мордой в грязь тыкать. Не хочу. Надоело. Хочется жить счастливую жизнь.

«Армрестлинг – народный вид спорта, а бобслей – тупой»

– Как вам «Изо всех сил» со Сталлоне?

– Это единственный фильм про армрестлинг. Точно не фуфло. У нас, в странах СНГ, любят из актера сделать спортсмена. А в том кино снимались реальные спортсмены. Поединки шли серьезные. Там же параллельно со съемками проводился настоящий турнир. Сталлоне – понятно, нужна звезда, но остальные – реальные чемпионы. Все показано реалистично. И в машине тренироваться можно…

Да классный фильм. Не фуфло.

– Прототип героя Сталлоне – Джон Брзенк. Вы с ним знакомы (легенда армрестлинга, начал выступать на топ-уровне в 18 лет, сейчас ему 60 – и он все еще участвует в больших турнирах. За карьеру завоевал более 500 чемпионских титулов – Спортс’‘).

– Когда первый раз встречались – было нереально. Я же с детства его знал. Та же история с Турчинским. В тот же ряд ставлю Федю Емельяненко. Ты видишь их на картинках, а потом нормально общаешься… Ну, делаешь вид, при первой встрече дыхание спирает…

– С Джоном вы впервые боролись в 2009-м и проиграли. Хотя ему было 45.

– Так дело не в возрасте. Он сильный, я сильный. Но на тот момент просто не понимал, как нужно бороться. Потом разобрал свои слабые места, начал их усиленно подтягивать. И с третьего раза у меня получилось выиграть.

– Вы и в прошлом году встречались, хотя Джону уже 59. Уверенно выиграли, но, получается, в армрестлинге можно быть в порядке и до 60?

– Связки и сухожилия никуда не денутся. Качаешь то, что любят мужики – руки, плечи. Это монотонная работа. Вот если брать пауэрлифтинг, где есть ноги, приседания и все остальное – с возрастом становится тяжеловато. А в армрестлинге быть на уровне в 60 – реально. У нас спорт-долгожитель.

– Джон в 1986-м выиграл в Вегасе Over the Top, и ему дали грузовик стоимостью примерно 100 тысяч долларов. Самые большие призовые, которые были у вас?

– 30-40 тысяч долларов.

– В теннисе, если ты в топ-100, работаешь в плюс. Как нужно выступать в армрестлинге, чтобы нормально зарабатывать?

– Теннис – богатый спорт, мы – бедные. И у нас можно быть не в топе, а зарабатывать больше, чем лучшие спортсмены, имея медийность. Гонорары у сильнейших ребят могут быть по 2000 долларов, могут по 10 тысяч.

Организаторам важно продавать билеты и трансляции. Если на Дениса идут – они ему платят. А если ты просто чемпион, но не медийный, то особых вариантов нет. Лучше даже наоборот – медийный и с подписчиками, чем сильный, но без.

– Вам нравится такое положение дел?

– Мне любое нравится. Популяризация идет в любом случае. Многие – только спортсмены до мозга костей и считают, что этого достаточно. Но в какой-то момент ты понимаешь суть. Ждать и пилить бюджетные бабки прикольно, но это же неправильно.

Вот, допустим, Воевода выступал в бобслее. И это недешевый вид спорта, там в спонсорах «Ауди» и другие крутые бренды. Деньги там есть, зарплаты, стипухи – ну, олимпийский вид. Но, давай представим, ты ребенка куда отдашь: в бобслей или армрестлинг?

– В армрестлинг.

– Почему?

– Более безопасная история.

– Воот! Ты же не про деньги думаешь. Безопасность – да, там реально перевернуться можно.

Идем дальше, я за всю жизнь не видел ни одной детской секции по бобслею. Где они этой фигней занимаются?

В бобслей уходят в осознанном возрасте. «Пап, я пойду туда, потому что там есть деньги». Но если бы не было денег, он бы никогда туда не пошел! Потому что это – тупой вид спорта. Есть виды, куда люди идут только из-за бабок.

– И это не про армрестлинг.

– В армрестлинг никто не идет из-за бабок. Стать сильнее, сформировать характер, кому-то просто нравится, для кого-то это как безопасное единоборство. У армрестлинга народная любовь. Ты можешь и с другом побороться дома, и многие из других видов приходят попробовать.

Чем хороши неолимпийские виды – ими занимаются для души. Они трушные. Люди сами доплачивают, делают взносы, за свои ездят на соревнования. Это как рыбалка, где мужики тратят сотни тысяч на удочки, на всякие прикормки, потому что им это по кайфу. Вот в таких вещах и выражается настоящая любовь к делу.

– А другие виды?

– Уйдут бюджетные деньги – и некоторые виды умрут. Зато какие-то развиваются сами по себе. Вот мы говорили про блогеров. Но если с ними приходит движуха, подписчики и деньги – я не ворчать, а радоваться должен. Они популяризируют мой спорт. Они борются хуже, но их ролики смотрят сотни тысяч – так им и надо платить больше, чем спортсменам! Потому что благодаря им смотрят всех.

Мы не сидим на бюджетных деньгах, но делаем продукт, который нравится людям. Это, наверное, лучше, чем разбежаться 10 метров и запрыгнуть в боб.

– С Воеводой это обсуждали?

– Мне это нафиг не надо. Мое мнение, я не навязываю.

Но вот он занимался и вернулся в армрестлинг. И сейчас вроде бы не ездит в отпуск в Сочи на трассу? «Мне так нравится, куплю себе боб и буду месяц кататься», – ну такого же нет. Понимаешь? Люди ездят кататься со своими лыжами и сноубордом, бильярдисты со своими киями, рыбаки – с удочками за миллион рублей. Вот это победа. Спорт, который сам себя обеспечивает, никогда не исчезнет. А эти бобслеи…

Разочарование в Ларратте – легенде из Канады

Цыпленков поддерживает режим шоу в армрестлинге, но не без исключений. Во многом из-за местного Конора Макгрегора – канадца Девона Ларратта .

Это давний соперник Дениса (общий счет 1:1), мастер трэштока и раскрутки боев, иногда на грани допустимого. Перед их последним матчем в 2023-м канадец вел себя развязно: дарил цветы на пресс-конференции, хамил, грозился уничтожить.

Сейчас он в похожей манере предложил битву-трилогию – за «Молот наследия» (переходящий трофей в армрестлинге). Цыпленков отказался, причем очень экспрессивно, а в ответ даже передал Ларратту... молот-пищалку вместо настоящего.

– Вы хорошо относитесь к тому, чтобы спортсмены раскручивали себя, становились медийными. При этом Ларратта считаете хмырем, хотя он раскачивает армрестлинг.

– К его медийности отношусь нормально. А вот как к человеку... Раскручиваться можно и нормальным путем. Не лгать. Он в интернете рассказывает что-то, а потом за кулисами извиняется. «Да это просто хайп». Но хайп может быть разный. Плохой и злой – не люблю. В единоборствах доходит до того, что чуть ли не плюют в друг друга – вот это не мое.

А когда победил, потом встал на колени и благодаришь соперника – такое круто.

– Когда Ларратт в прошлом году принес вам цветы на пресс-конференции в Стамбуле – это слишком или все-таки смешно?

– Дело не в цветах, а в том, что он мне уже был неприятен. Если бы нормально общались, я бы отнесся с юмором. Но тут уже нить ушла, потому что мы годами дружили, а потом он вдруг начал херню рассказывать.

– Что стало триггером?

– 5 лет мы хорошо общались, созванивались. И тут он решил хайпануть, начал нести хрень про этот молот, что я от него бегаю. Ну, поборолись и поборолись. Зачем ты пытаешься меня выставить кем-то?

Он обманывает, сталкивает людей. Пусть делает что хочет, просто этот человек мне не близок. Когда люди друг другу морды на ринге бьют, а потом идут вместе в кафе и с уважением относятся – для меня вот это круто.

А бегать и орать друг на друга, врать, пытаться довести – да зачем на такое тратить энергию?

Главный конфликт в армрестлинге: что не поделили Цыпленков и Ларрат?

– Как думаете, вы в армрестлинге добились всего, что было возможно?

– Да.

– Некоторые считают, что для полного набора не хватило поединка с Леваном – грузинским Халком.

– Знаешь, сейчас появится кто-то сильнее Левана, и потом скажут: а вот с ним ты еще не поборолся. Это будет бесконечно. Дай бог, все еще состоится, потому что мне хочется. Но хватит ли здоровья – честно, не знаю.

Но этот круговорот вечен. Появится кто-то сильный, Леван начнет сдавать – это неизбежно. Вот с Ларраттом боролись, я же не на 100% в кондициях был.

Весил не 140, а 130, а эти 10 кг многое решают. И я понимаю, что мой период был с 2010 по 2020 годы. Ты выжигаешь все – и это твое десятилетие.

А сейчас уже, наверное, время Левана. Понимаю, что в форме, в которой я был лет 10 назад, дал бы бой. А сейчас… Посмотрим, после Нового года начну готовиться, попробую.

«Бить кого-то мне – небезопасно. Вот за шкирятник могу взять». Искусство разруливать конфликты

– Посмотрел много ваших интервью, и под ними всегда ламповые комментарии. Вас уважают. При этом наткнулся на два таких свежих ролика: «Цыпленков, правда, которая не понравится» и «Превратился в инвалида, жалкое зрелище». Если вас задевает трэшток, как относитесь к такому?

– Когда много хорошего, людей это уже не цепляет. А тут название такое громкое, хочется кликнуть.

Людей, которые таким промышляют, называю падальщиками.

Видят проблему у человека – и выставляют напоказ. А проблемы есть у всех. Они правы в том, что у меня не все хорошо со здоровьем. Но я тебе скажу, что есть много людей, которые не занимались спортом, а им пришлось менять тазобедренный сустав. Все мы ходим под одним небом и никто ни от чего не застрахован.

Падальщики на этом живут. Все пишут хорошее, а они, чтобы выделиться – плохое. Мне все равно. Они все за свои деяния ответят перед Богом.

– Если к вам подойдет автор этого ролика, пожмете руку?

– Может быть, я вообще его стукну. Честно – не знаю, какая будет реакция. Есть моменты, которые реально могут задевать. Особенно, если они переходят на друзей и близких. По себе-то еще ладно – инвалид не инвалид…

Но в целом, это мухи, которые любят возиться в говне. И тем, кто на них подписан, получается, тоже это нравится. Каждому свое. Но я предпочитаю мед.

И если Ларратт был другом и за него обидно, то этих ребят вообще не знаю, на них мне все равно.

– Вы говорили, что можете стукнуть. Когда последний раз делали это?

– Прям стукнуть – этого давно не было. Но меня выводит, когда кто-то переворачивает слова. Вот была ситуация, когда человек докопался на ровном месте. Мы вроде бы поняли друг друга, а потом к нему подходят друзья – и он рассказывает совсем другую историю.

В общаге бывало, когда пацанов ни с того ни с сего на пиво ставили – за друзей заступался.

Но вот драться – давно не дрался. Могу за шкирятник схватить. Но бить – это не безопасно. Понимаю, что могу нанести слишком большой урон.

– А за шкирятник когда хватали?

– Да прошлой зимой. У нас на территории знак, чтобы не ставили машины. Но водители фур все равно паркуются. Из-за этого не могут проехать легковушки, на нас жалуются арендаторы – у них бизнес встает.

К одному подойдешь, мужик толковый: «Сейчас, извините». А есть те, кто гасятся. «Я не видел знак». Ну и вот очередной включает игнор, огрызается. Начал толкаться. Взял его за шкирку и кинул в снег, как раз под знак. В тот момент он понял. И точно увидел. А по-хорошему не хотел.

«В идеале жить мы должны разных квартирах». Про боязнь отношений, детей, нежелание секса (и как храп побеждает любовь)

– Вы были на интервью у Амирана Сардарова и много говорили на тему личных отношений. Проясним: ваш статус с тех пор не изменился, вы один?

– А я ни за кем не бегаю, чтобы статус менялся. Есть нормальные девчонки, которые согласны с тем, что я говорил Амирану. Зовут кофе попить, пообщаться. Говорю им: «Да-да, как только время появится». А сам даже не думаю об этом. Блин, ты знаешь, я, наверное, сдался…

– Грустно слышать.

– Где-то ездить, искать – уже не готов. Оно должно появиться где-то на горизонте и как-то зацепить меня. Вот эта тема с телефонами, встречами и кофе меня не торкает.

Если друг зовет на рыбалку и красивая девушка попить кофе – выберу первое. Там я точно получу кучу положительных эмоций, отдохну, вернусь довольным. А вот как закончится с кофе – непонятно. Ну, обычно это заканчивается сам знаешь как. И досвидули. Извините, не надо.

– Ваша философия: лучше быть одному, чем с кем попало?

– Конечно. Мне часто говорят: «Да ладно, хрен с ним, потерпи». А я не хочу терпеть! Я не хочу никого терпеть, заставлять, учить или лечить.

– Марат Сафин говорил: «Отношения не хочу выстраивать ни с кем. Не хочу делиться своей личной жизнью. Не хочу делиться своими вещами. Разделять какие-то вещи. Не хочу слышать какие-то вещи от людей. Меня это не интересует. Период такой. Не потому, что что-то сломалось. Просто хочу пожить для себя, путешествовать, ни к кому не быть привязанным. Чтобы мне никто не задавал лишние вопросы. Чтобы я не задавал. Чтобы у меня была полная свобода. Чтобы я мог делать то, что хочу».

– Классно! Единственное, если какие-то отношения сейчас даже выстраивать… Я уже в принципе их боюсь.

Даже если все идеально будет, не понимаю, как сам себя в этом случае поведу. У меня вот такая вот жизнь и я знаю, что это должно быть вот так, так и вот так. А некоторых это, наверное, повергнет шок.

– Расшифруйте «вот так, так, и вот так».

– Допустим, я не хочу жить в одной квартире. Живи на этом же этаже в соседней. Пересекаться будем, когда нам надо. Я не хочу утром никого видеть. Проснулся, душ принял, почистил зубы и пошел на работу. В этот период ты мне не нужна.

Вот это, знаешь, когда все косые и кривые, сидишь ждешь, пока она одевается – мне это нафиг не надо. Пусть каждый занимается своими делами. У тебя своя работа, у меня своя. Вот этого: «Подожди, сейчас накрашусь и пойдем», – вообще не хочу. Все должно быть четко – в это время мы здесь, а в это там.

– Вы когда-нибудь были влюблены?

– Наверное, да. Больше да, чем нет.

– Давно?

– Девчонки были, я с ними жил, но произошло то, что произошло, и я один. И, может, это хорошо? Я верил, что можно что-то поменять, пытался, но…

– Когда у вас последний раз были отношения?

– Получается, 5 лет назад.

Но там как – тебе это не нравится, вот это. Ты начинаешь не делать так и вот так, но это все равно ни к чему не приводит. Ни с одной, ни со второй, ни с третьей. Все живут со своими понятиями, и ты понимаешь, что здесь не победить. Можно смириться. А я не хочу, спасибо.

Блин, как же тяжело найти то, что тебе надо.

– А у вас прям четкое представление, что надо? Внешность и возраст имеют значение?

– Нет, ну хотелось бы, чтобы она соответствовала моим параметрам по внешности. Но есть прям основные моменты, а есть поверхностные. Вот основное – чтобы она была глухонемой, хаха.

– Прямой, практический вопрос. Что вы сейчас делаете, когда хочется секса?

– Честно? Мне его уже вообще не хочется.

Бывают моменты, когда я все-таки с кем-то встречаюсь. И опять же все приходит к этому.

У меня много друзей, которые, давно рассказывают, что в молодости было много секса, но они перенастроились на что-то другое – путешествия, еда. Поменялись приоритеты.

В молодости гонялись за юбками, а сейчас этого вообще нет. Вот мы ездили 2 недели на машинах по Северу. Знаешь, как классно, когда не думаешь о телках? Все получается! Сами себе кофе варим, готовим.

Мне смешно, когда кто-то из приятелей начинает хвалиться: «Ох, я с такой уехал»... Блин, ты мог поехать с нами, путешествовать, столько красоты увидеть, а ты просто 2 недели делаешь одно и то же – совокупляешься. Вот это интересно? Подергаться?!

– Секс переоценен?

– Да. Сейчас я по-другому думаю про отношения.

То есть я хочу не секса больше, а, например, путешествовать с человеком, который будет меня понимать, который возьмет удочку и половит со мной рыбу. Бабушки и дедушки, которым по 50-60, они же в большинстве от этой темы отходят. И живут духовной жизнью. То есть семью удерживают-то другие интересы.

– Какой вывод?

– Каждый должен заниматься своим. Кому-то быть семьянином, кому-то космонавтом, кому-то спортсменом. Но пытаться всех усреднить: муж, жена, дети – это неправильно.

С кем ни начнешь общаться: «Ну что, ты женился?» Как будто жениться и родить детей – смысл жизни для всех. Может, я предназначен стать чемпионом мира?

Часто родители торопятся быстрее выдать детей. А потом разводы – посмотри, сколько их сейчас. И зачем?

– Слышали, что могут ввести налог на бездетность?

– Пофиг. Готов платить. Меня это не пугает.

Ты видишь, смысл в том, что это – кому-то надо. Но не факт, что тебе. Некоторые рожают детей, чтобы получить скидки и выгодные ипотеки, понимаешь? Люди реально рассуждают так: сейчас еще одного родим, куплю себе машину мощную, и не буду платить за нее налог. Да ##### (ничего) себе ты красавчик!

Вот я сейчас готов к ребенку. Родите, дайте мне – и я его воспитаю правильно. Но это сейчас. А в 20 лет не был готов. Теперь у меня есть условия, я могу уделять много времени.

Но у многих по разным причинам этого нет – в результате за детьми они не смотрят, и вырастают борзые и невоспитанные хамы. Кому от этого хорошо?

Фарма в армрестлинге. У профессионалов нет допинг-контроля

– Возвращаясь к спорту. На пике ваша бицуха была 64 см. Я вчера измерил свой объем бедра – 50 см. Если я поселюсь в спортзале и сожру всю фарму, которая есть в мире, все равно не буду даже рядом?

– Дело не в фарме, только от нее сами по себе мышцы не растут. Нужно хорошенько трудиться в зале. Фарма лишь увеличивает обмен веществ в период восстановления.

Это дурачки думают, что бахнут – и все само придет. Нужно консультироваться со специалистами, сдавать анализы. Встречал людей, которые что-то попробовали – и их поперло. После чего они решили, что если увеличить дозу в 10 раз, то эффект будет в 10 раз сильнее.

– Но если я все сделаю грамотно, шансов на такой бицепс нет даже в теории?

– Увеличишь точно, а вот на сколько – зависит от твоего потенциала. Тот же Леван 10 лет назад сколько был? 120 кг? 100? А сейчас 180! Поэтому, кто тебя знает, может наберешь килограмм 50 – и как попрет дальше.

– В профессиональном армрестлинге нет допинг-контроля. Что думаете об этом?

– В Америке WADA не пускают ни в студенческие, ни в профессиональные лиги – там это кого-то беспокоит?

Все прекрасно понимают, что при серьезных нагрузках нужно восстановление. И если сам я буду восстанавливаться полгода, а вот с этим две недели, все очевидно.

Для меня WADA – это чисто бизнес. Кого надо дисквалифицируют, кого не надо – нет. Препараты там смешные бывают. Вот у меня сейчас проблемы с давлением, так прописали по 3 таблетки милдроната в день хавать. Это что, должен быть дисквал?

Нужна золотая середина.

– В силовых видах мировым топом без этого вообще стать возможно?

– До какого-то уровня. Но если все используют, а ты нет – будешь слабее. Политика простая.

– А у вас как с этим?

– Когда мне надо, я готовлюсь, не буду скрывать. Да и не скрывал. Но по любителям я выступал чисто. А здесь – если есть возможность и не запрещено, то почему нет?

Понимаю, что в моем возрасте проседает, например, уровень тестостерона – нужно поднимать. Так что не без этого. Но все нужно делать с головой.

Руки не выпрямляются, операция на почке, нужно менять тазобедренный сустав – расплата за большие победы

– 5 лет назад у вас произошел разрыв сосуда в почке, потребовалась операция и установление стенда. Это от фармы или от нагрузок?

– Это случилось, когда я никуда не готовился. Уже отборолся с Ларраттом. Приехал в Саратов и на отдыхе на тренировке сдуру пошел на максимальный результат. Кураж захлестнул. А у меня как раз кровь густая была, постоянно анализы сдавал. И вот, видимо, спровоцировал.

– Летом вы раздумывали: менять ли тазобедренный сустав. Что решили?

– Да боюсь. Пока острых болей нет, делаю массажи, терпимо. Но все говорят: готовься. Я просто оттягиваю резину. Рано или поздно придется. Хуже не становится, но ты же видишь – я хромаю.

– Правда, что у вас руки не разгибаются?

– Да.

– Это у всех армрестлеров?

– У многих. У Ларратта, у Майкла Тодда. Это как травма. Вот смотри (Цыпленков вытянул руки и как будто бы специально держал их полусогнутыми) – все, ровнее не могу. Это из-за микротравм – они зарастают, затягиваются, потом по новой и все приходит вот к такому. Пытаться выровнять, но при этом продолжать тренироваться – нереально.

– Вас это парит?

– Нет.

– Вы точно знаете, кто такой Ронни Коулмэн.

– Легенда! Восьмикратный «Мистер Олимпия». Он приезжал к нам в «Марк Аврелий», когда там Турчинский был. Ну, тоже, видишь, как получилось…

– Он сейчас в инвалидном кресле.

– Я знаю.

– Когда его спросили, жалеет ли он о чем-то, Ронни ответил: «Единственное, о чем сейчас жалею, что со штангой 800 футов присел два раза, а не три».

– Хаха, молодец!

Вспомнил ситуацию. В этом году, август. Я после соревнований во Владимире. Иду, хромаю. Подходит мужик, видно, что подбухнул. И он такой: тебе сколько лет? Отвечаю, что 42. И он начинает рассказывать: «Да нафиг оно тебе надо? Мне под 60, я бодрый, у меня тут женщина относительно молодая была, гуляю и бухаю».

– Зацепило?

– Спросил у него: а кроме как бухаешь, что еще ты сделал в жизни? «Ребенок». Ну, это не сложно.

Я ни о чем не жалею. У меня было немало интересного, я много чего выиграл, что-то сделал и есть чем гордиться. Да, есть вот такая побочка. Но эта побочка – от серьезных дел.

Говорю ему: «Думаешь, ты замотивировал меня буханием, молодой девкой или ребенком? Да мне пофиг. Что ты будешь ребенку рассказывать? Что выпил литр и ни в одному глазу? Я-то могу сейчас начать бухать. А ты большие соревнования уже точно не выиграешь. Чтобы сделать хорошее – нужно постараться, а плохое – оно и само сделается».

– В 20 лет понимали эти расклады? Станете легендой своего вида спорта, но придется расплачиваться.

– Нет, конечно. Я не знал.

Но я стремился стать лучшим в своем деле. У меня была цель – и я к ней пришел. Точно никому не завидую. Это лучше, чем пробухать всю жизнь. И мне было бы что рассказать ребенку.

«Тушенка, хлеб с маслом и чаем, палатка». Что нужно человеку для счастья?

– Вы – легенда армрестлинга. Во многих видах спорта человек, добившийся таких успехов, обеспечен на всю жизнь. Можете сказать то же про себя?

– Наш спорт, к сожалению, не может обеспечить, нужно параллельно работать. Но в теории – это как профессиональный охотник. Он может пойти и добыть себе что-то. Может быть, маленькое, может, не то, что хотелось бы, но прожить можно.

Армрестлинг набирает массовость. Но приходишь к спонсору и понимаешь, что идешь за боксом, за смешанными боями. Народу у нас больше, а денег меньше. Потому что зритель любит картинку. Чуваки борются за столом, это не выглядит опасно, крови нет – готовы дать миллион рублей. А в боях можно и 10, и 100.

– Есть популярная рубрика у футболистов: сколько вы тратите в месяц? Встречал разный разбег – от 50 тысяч до миллиона. Сколько выходит у вас?

– Я думал об этом. Когда у тебя есть где спать, машина – ну, прям вот, чтоб хорошо было, 100 тысяч рублей хватит. Это вместе с коммуналками, с бензином и всем.

А так, в принципе, чтобы было более или менее нормально, достаточно и 50. Мне есть где жить. Самолет и яхту я бы не купил, даже если бы было море денег. Зачем? Кому-то, может быть, они нужны для статуса, для работы. Но мне бы времени на это не хватило.

Хочется путешествовать, отдыхать. Я сформировал свою позицию по жизни и понимаю, что мне для этого много денег не надо. Вот мы недавно ездили на неделю на машинах – в район Териберки. И такое мне очень нравится. Я не живу в супергостиницах, не питаюсь в дорогих ресторанах.

Мы гречку с тушенкой съели на ужин – и вообще офигенно. Хлеб с маслом и чаем – классно. Я купил себе палатку – и просто супер. Понимаешь, человеку не так много надо.

Автодом за 100 миллионов – круто, но нафига? Дом в Испании – зачем? Чтобы раз в год туда приехать? Да мне и на Рублевке ничего не надо.

– А где надо?

– Вот озеро где-то рядом – это хорошо. Во Владимире нашел классное место. С гектар. Там бы построил домик – и зашибись. Что было просторно, без заборов, с соснами высокими. Это, наверное, реально.

Но у меня вся работа и движуха здесь. Хотя мысля в голове крутится. Просто небольшой домик и земля без забора. И еще чтоб было, что покушать и возможность путешествовать с друзьями. Это максимум, что мне надо.

«Каждое утро у меня в голове: «Я – русский спортсмен, семьянин. Убил человека». Проникновенное интервью Михаила Кокляева

Фото: instagram.com/cyplenkovden ; imago stock&people, Fei Maohua/ZUMA Press/Global Look Press