Цыпленков об идеальных отношениях: «Не хочу жить в одной квартире, не хочу утром никого видеть. Пересекаться будем, когда нам надо»

Армрестлер Денис Цыпленков рассказал об идеальных отношениях.

– Вы были на интервью у Амирана Сардарова и много говорили на тему личных отношений. Проясним: ваш статус с тех пор не изменился, вы один?

– А я ни за кем не бегаю, чтобы статус менялся. Есть нормальные девчонки, которые согласны с тем, что я говорил Амирану. Зовут кофе попить, пообщаться. Говорю им: «Да-да, как только время появится». А сам даже не думаю об этом. Блин, ты знаешь, я, наверное, сдался…

– Грустно слышать.

– Где-то ездить, искать – уже не готов. Оно должно появиться где-то на горизонте и как-то зацепить меня. Вот эта тема с телефонами, встречами и кофе меня не торкает.

Если друг зовет на рыбалку и красивая девушка попить кофе – выберу первое. Там я точно получу кучу положительных эмоций, отдохну, вернусь довольным. А вот как закончится с кофе – непонятно. Ну, обычно это заканчивается сам знаешь как. И досвидули. Извините, не надо.

– Ваша философия: лучше быть одному, чем с кем попало?

– Конечно. Мне часто говорят: «Да ладно, хрен с ним, потерпи». А я не хочу терпеть! Я не хочу никого терпеть, заставлять, учить или лечить.

Даже если все идеально будет, не понимаю, как сам себя в этом случае поведу. У меня вот такая вот жизнь и я знаю, что это должно быть вот так, так и вот так. А некоторых это, наверное, повергнет шок.

– Расшифруйте «вот так, так, и вот так».

– Допустим, я не хочу жить в одной квартире. Живи на этом же этаже в соседней. Пересекаться будем, когда нам надо. Я не хочу утром никого видеть. Проснулся, душ принял, почистил зубы и пошел на работу. В этот период ты мне не нужна.

Вот это, знаешь, когда все косые и кривые, сидишь ждешь, пока она одевается – мне это нафиг не надо. Пусть каждый занимается своими делами. У тебя своя работа, у меня своя. Вот этого: «Подожди, сейчас накрашусь и пойдем», – вообще не хочу. Все должно быть четко – в это время мы здесь, а в это там.

– Вы когда-нибудь были влюблены?

– Наверное, да. Больше да, чем нет.

– Давно?

– Девчонки были, я с ними жил, но произошло то, что произошло, и я один. И, может, это хорошо? Я верил, что можно что-то поменять, пытался, но…

– Когда у вас последний раз были отношения?

– Получается, 5 лет назад.

Но там как – тебе это не нравится, вот это. Ты начинаешь не делать так и вот так, но это все равно ни к чему не приводит. Ни с одной, ни со второй, ни с третьей. Все живут со своими понятиями, и ты понимаешь, что здесь не победить. Можно смириться. А я не хочу, спасибо. Блин, как же тяжело найти то, что тебе надо.

– А у вас прям четкое представление, что надо? Внешность и возраст имеют значение?

– Нет, ну хотелось бы, чтобы она соответствовала моим параметрам по внешности. Но есть прям основные моменты, а есть поверхностные. Вот основное – чтобы она была глухонемой, хаха, – рассказал многократный абсолютный чемпион мира по армрестлингу.

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