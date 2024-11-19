Армрестлер Цыпленков: «Бобслей – тупой вид спорта. Есть виды, куда люди идут только из-за бабок»

Армрестлер Денис Цыпленков считает бобслей тупым видом спорта.

– В теннисе, если ты в топ-100, работаешь в плюс. Как нужно выступать в армрестлинге, чтобы нормально зарабатывать?

– Теннис – богатый спорт, мы – бедные. И у нас можно быть не в топе, а зарабатывать больше, чем лучшие спортсмены, имея медийность. Гонорары у сильнейших ребят могут быть по 2000 долларов, могут по 10 тысяч.

Организаторам важно продавать билеты и трансляции. Если на Дениса идут – они ему платят. А если ты просто чемпион, но не медийный, то особых вариантов нет. Лучше даже наоборот – медийный и с подписчиками, чем сильный, но без.

– Вам нравится такое положение дел?

– Мне любое нравится. Популяризация идет в любом случае. Многие – только спортсмены до мозга костей и считают, что этого достаточно. Но в какой-то момент ты понимаешь суть. Ждать и пилить бюджетные бабки прикольно, но это же неправильно.

Вот, допустим, Воевода выступал в бобслее. И это недешевый вид спорта, там в спонсорах «Ауди» и другие крутые бренды. Деньги там есть, зарплаты, стипухи – ну, олимпийский вид. Но, давай представим, ты ребенка куда отдашь: в бобслей или армрестлинг?

– В армрестлинг.

– Почему?

– Более безопасная история.

– Воот! Ты же не про деньги думаешь. Безопасность – да, там реально перевернуться можно.

Идем дальше, я за всю жизнь не видел ни одной детской секции по бобслею. Где они этой фигней занимаются?

В бобслей уходят в осознанном возрасте. «Пап, я пойду туда, потому что там есть деньги». Но если бы не было денег, он бы никогда туда не пошел! Потому что это – тупой вид спорта. Есть виды, куда люди идут только из-за бабок.

– И это не про армрестлинг.

– В армрестлинг никто не идет из-за бабок. Стать сильнее, сформировать характер, кому-то просто нравится, для кого-то это как безопасное единоборство. У армрестлинга народная любовь. Ты можешь и с другом побороться дома, и многие из других видов приходят попробовать.

Чем хороши неолимпийские виды – ими занимаются для души. Они трушные. Люди сами доплачивают, делают взносы, за свои ездят на соревнования. Это как рыбалка, где мужики тратят сотни тысяч на удочки, на всякие прикормки, потому что им это по кайфу. Вот в таких вещах и выражается настоящая любовь к делу.

– А другие виды?

– Уйдут бюджетные деньги – и некоторые виды умрут. Зато какие-то развиваются сами по себе. Вот мы говорили про блогеров. Но если с ними приходит движуха, подписчики и деньги – я не ворчать, а радоваться должен. Они популяризируют мой спорт. Они борются хуже, но их ролики смотрят сотни тысяч – так им и надо платить больше, чем спортсменам! Потому что благодаря им смотрят всех.

Мы не сидим на бюджетных деньгах, но делаем продукт, который нравится людям. Это, наверное, лучше, чем разбежаться 10 метров и запрыгнуть в боб.

– С Воеводой это обсуждали?

– Мне это нафиг не надо. Мое мнение, я не навязываю.

Но вот он занимался и вернулся в армрестлинг. И сейчас вроде бы не ездит в отпуск в Сочи на трассу? «Мне так нравится, куплю себе боб и буду месяц кататься», – ну такого же нет. Понимаешь? Люди ездят кататься со своими лыжами и сноубордом, бильярдисты со своими киями, рыбаки – с удочками за миллион рублей. Вот это победа. Спорт, который сам себя обеспечивает, никогда не исчезнет. А эти бобслеи… – рассказал многократный абсолютный чемпион мира по армрестлингу.

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