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Цыпленков о том, почему ушел из депутатов: «Трачу свои время, деньги, а всем пофиг. Люди готовы мордой в грязь тыкать. Не хочу. Надоело»

Армрестлер Денис Цыпленков рассказал о том, почему ушел из депутатов.

В 2010-м Цыпленков как самовыдвиженец попал в совет депутатов городского поселения Обухово, в 2014-м переизбран уже в составе «Единой России», в 2018-м от этой же партии стал депутатом Богородского городского округа первого созыва.

– Вы ушли из депутатства. Почему?

 – Тема тяжеловатая и не моя, плюс люди ее недооценивают. Они по умолчанию озлоблены на депутата. Вот ты стараешься, что-то делаешь, а слышишь только недовольство. Многие вопросы не твоего уровня, но никто в это вникать не хочет. Негатив копится…

– Проговорим важный момент – вы были депутатом не Госдумы, а своего поселка, зарплату не получали.

– Все так. Мы шли командой и реально помогали поселку. Делали это и не будучи депутатами.  

– Пример: что конкретно было сделано за годы вашего депутатства?

– Смотри, были как серьезные проекты – за бюджетные деньги, так и индивидуальные моменты. С первым понятно. Второе – это когда мы подъезды на наших участках делали за свой счет, асфальт клали, давали тракторы для чистки снега. Вот все, что есть в личном бизнесе, использовали и там.

Были мероприятия за счет нашей фирмы, материальная помощь детям. 

Школа здесь была – хоть закрывай. Полностью ремонт сделали. Это хорошее дело?

– Хорошее.

– У кого дети ходят в эту школу, довольные: классно, супер, спасибо. А остальные: «И чего? Мне-то вы ничего не дали». Очень многие мыслят только такими категориями: если лично мне лучше не стало, значит, ничего не сделал.

– Если нет личных средств, депутату на таком уровне сделать что-то полезное нереально?

– Я теперь всем рекомендую голосовать за бизнесменов. Только с тем расчетом, что они могут из своего кармана чем-то помочь.  

Иногда идут такие, шашки наголо, у которых за душой ничего нет. И их выбирают, потому что свои. Но они ничего не смогут!

Вот элементарно снег нападает. Звонят жители – напрямую, ты же свой. И что ты сделаешь? Будешь бомбить в администрацию, требовать трактор. Но снег-то выпал везде! И трактор уже в работе. Сначала центральные улицы, потом второстепенные. До соседа, который тебе звонил, физически не получится дойти быстро. Многие этого не понимают. 

У моего шефа сотка в месяц легко улетала – там бабушке помочь, тут ребенку, ветеранам на праздник подарки сделать.

– Бюджеты на местах минимальные?

– Раньше бюджет был в поселке, а теперь – в районе. Средства оттуда выделяются, но еще попытайся их сюда перетащить. Прежде было проще, сейчас, чтобы решить вопрос, нужно ехать в район. И бюджета на какие-то вещи, конечно, не хватало. Но его никогда не хватает. 

– Как житель поселка скажите, что нужно в первую очередь сделать, чтобы жизнь у всех стала чуточку лучше?

– Дороги есть, больница есть. Дома вот висят на управляшках, а не все они святые – здесь бывают проблемы. Но самое главное – надо начать с себя. Ты не представляешь, как я удивлялся людям. 

– Давайте пример.

– Выделили деньги на ремонт пятиэтажного дома. И жители там чуть не передрались! Это было реально стадо баранов.

Дали условно миллион. И нужно было набрать 51% подписей, чтобы решить, что именно делать. Но люди разделились на три лагеря: за крышу, за стоянку и за тротуар. У верхнего этажа протекала крыша, и они хотели сделать ее, но остальным-то эта проблема не мешала, и они голосовали за другое. Автовладельцы бились за стоянку, но тем, у кого нет машины, она не нужна. Эти люди уверяли, что необходим тротуар.

Вот она человеческая сущность! Никто не хотел уступать, в результате не двигалось ничего. Потому что по закону нужно, чтобы проголосовало за что-то не менее 51%. А у них – по 33.

И я такого насмотрелся! А виноваты в итоге депутаты. Меня так это все достало. Трачу свои время, деньги, а всем пофиг. Люди готовы мордой в грязь тыкать. Не хочу. Надоело. Хочется жить счастливую жизнь, – рассказал многократный абсолютный чемпион мира по армрестлингу.

Разговор за жизнь с одним из сильнейших людей планеты: женщины, «тупой спорт», разочарование в депутатстве, допинг

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
Армрестлинг
Денис Цыпленков
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