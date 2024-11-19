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Цыпленков о работе на мойке: «Это была школа жизни. Блин, да я бы детей туда отдал! Поуправлять всегда успеешь»

Армрестлер Денис Цыпленков назвал работу на мойке школой жизни.

– Сразу после школы вы поехали в Москву. Почему?

– Брат мамы был главным инженером в Москве – в Институте хозяйства и строительства. Он каждое лето лоббировал его. В итоге приехали. Но как раз в тот момент изменились правила поступления – гражданам СНГ нужно было доплачивать. Мне пришлось отложить планы. Хотя впоследствии я закончил его.

А так мы поехали всей семьей. Но родителям было тяжело, они скучали по дому и вернулись. Мы с сестрой остались. Цеплялись как могли. Я подрабатывал еще школьником, но здесь пришла осознанность. Нужно на что-то снимать квартиру, кушать – либо пашешь, либо сдаешься. Я был и грузчиком, и на мойке, и деревья пилил.

– Какая из работ тяжелее всего?

– Мойка. В любую погоду – машины в очереди. Это постоянный цикл, бесконечный физический труд, времени отдохнуть нет вообще. После суток там по ощущениям – как будто поломанный.  

Грузчиком куда комфортнее. Пришла машина, разгрузил и сидишь чай пьешь. Быстрее сделал, больше времени на отдых. А на мойке бесконечный поток.

– Плюс люди – разные.

– На тот момент я был чемпионом Европы по армрестлингу (Цыпленков стал им в составе сборной Украины – еще школьником, – Спортс’‘). На лбу это не написано, но поставить себя мог. Понятно, что если ты дашь слабину, будут ноги вытирать. Этого допускать нельзя, иногда приходилось отвечать жестко, разруливать ситуации. Но при этом нужно было дружить со всеми – чтобы клиент приехал еще. 

– Морально подстраиваться тяжело? Алексей Воевода (до и после карьеры в бобслее успешно участвовал на турнирах по армрестлингу – Спортс’‘) рассказывал, что работал официантом и нагрубил в ответ какому-то хаму. Потом они вышли на крыльцо, разговорились, и тот сказал Алексею: «Ты нормальный пацан. Просто это не твое место, не твоя профессия».

– Какие-то отмазки. Официанты в крутых ресторанах, знаешь, нехило зарабатывают. Это тоже престижная работа. Просто нужно уметь держать себя в руках. 

Тот мужик, увидев заведенного Воеводу, мог просто обосраться и так сказать. Но я не понимаю, как кому-то может не подходить какая-то работа. Слышал, что некоторые считают какие-то профессии мусором. Это несерьезно. Везде ты обретаешь опыт. Мойка в этом плане – школа жизни. Когда у тебя все хорошо и ты с деньгами – все улыбаются, многие блефуют и ведут себя неискренне. А на мойке все открывают истинное лицо. Ты видишь, какие люди разные – кто надменный, кто с уважением.

Это полезно. Блин, да я бы детей туда отдал! Поуправлять всегда успеешь. А вот побудь месяц дворником, пособирай бычки – и больше никогда не будешь выбрасывать бумажки где попало. Некоторым надо на себе прочувствовать, чтобы понять. Но осознать нужно, ведь важно вырасти человеком, который уважает любой труд. 

Поэтому я не понимаю, как официант или мойщик может быть типа не твоей работой. А какая твоя? – рассказал многократный абсолютный чемпион мира по армрестлингу.

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Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
logoАлексей Воевода
Армрестлинг
Денис Цыпленков
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