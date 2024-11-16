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Армрестлинг. Рейтинг East vs West. Леван лидирует среди правшей, Ларратт – 2-й, Морозов лучший на левых, Лалетин и Матюшенко – в топ-10

Опубликован рейтинг сильнейших армрестлеров мира по версии East vs West.

Список лучших в супертяжелом весе обновлен 15 ноября по итогам турнира East vs West 15, ранее прошедшего в Стамбуле. Предыдущая версия рейтинга публиковалась летом.

Армрестлинг

Рейтинг East vs West

Супертяжелый вес

Правая рука

1. Леван Сагинашвили (Грузия)

2. Девон Ларратт (Канада)

3. Эрмес Гаспарини (Италия)

4. Джерри Кадоретт (США)

5. Майкл Тодд (США)

6. Геннадий Квиквиния (Грузия)

7. Алекс Курдеча (Польша)

8. Георгий Цветков (Болгария)

9. Виталий Лалетин (Россия)

10. Артем Морозов (Казахстан)

Левая рука

1. Артем Морозов (Казахстан)

2. Виталий Лалетин (Россия)

3. Алекс Курдеча (Польша)

4. Алижан Муратов (Казахстан)

5. Иван Матюшенко (Россия)

6. Камил Яблонски (Польша)

7. Тобиас Спорронг (Швеция)

8. Георгий Дзеранов (Казахстан)

9. Вагнер Бортолато (Бразилия)

10. Кори Уэст (США)

В армрестлинге 7 лет правит грузин. Ларратт ушел, Цыпленков снова в травмах – а кто свалит чемпиона?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм East vs West
Армрестлинг
Девон Ларратт
Леван Сагинашвили
Эрмес Гаспарини
Виталий Лалетин
Артем Морозов
Иван Матюшенко
Алижан Муратов
Джерри Кадоретт
Алекс Курдеча
Геннадий Квиквиния
Георгий Цветков
Георгий Дзеранов
Камил Яблонски
East vs West
Кори Уэст
Майкл Тодд
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