Армрестлинг. Рейтинг East vs West. Леван лидирует среди правшей, Ларратт – 2-й, Морозов лучший на левых, Лалетин и Матюшенко – в топ-10
Список лучших в супертяжелом весе обновлен 15 ноября по итогам турнира East vs West 15, ранее прошедшего в Стамбуле. Предыдущая версия рейтинга публиковалась летом.
Рейтинг East vs West
Супертяжелый вес
Правая рука
1. Леван Сагинашвили (Грузия)
2. Девон Ларратт (Канада)
3. Эрмес Гаспарини (Италия)
4. Джерри Кадоретт (США)
5. Майкл Тодд (США)
6. Геннадий Квиквиния (Грузия)
7. Алекс Курдеча (Польша)
8. Георгий Цветков (Болгария)
9. Виталий Лалетин (Россия)
10. Артем Морозов (Казахстан)
Левая рука
1. Артем Морозов (Казахстан)
2. Виталий Лалетин (Россия)
3. Алекс Курдеча (Польша)
4. Алижан Муратов (Казахстан)
5. Иван Матюшенко (Россия)
6. Камил Яблонски (Польша)
7. Тобиас Спорронг (Швеция)
8. Георгий Дзеранов (Казахстан)
9. Вагнер Бортолато (Бразилия)
10. Кори Уэст (США)
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