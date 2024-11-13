Главный хулиган армрестлинга – Девон Ларратт. Как он раскрутил бои и почему так себя ведет

Армрестлинг многим обязан Девону Ларратту .

Международные топ-матчи, просмотры, спонсоры – все это не без усилий канадца. Для своего спорта он как Конор Макгрегор для UFC.

К 49 годам Девон переехал почти всех супертяжей, дважды прошел путь до несокрушимого Левана Сагинашвили , но так и остался прежде всего медийным боссом арма.

Он известен трэштоком и показушными выходками, вплоть до буллинга: обзывает соперников, издевается над ними, грозится уничтожить. Не все это терпят, и народным чемпионом-любимцем его точно не назовешь, но любой поединок так или иначе цепляет зрителей.

А что если за поведением Ларратта скрыты совсем иные ценности и философия? На его жизненном пути они раскрываются с другой стороны.

Армрестлинг – семейное дело Ларраттов. Участвуют жена и сын, а первым соперником стала бабушка

Девон увлекся силовыми видами уже в 5-6 лет. Вдохновением, как и для многих, послужил Арнольд Шварценнеггер, которого он впервые увидел в книжке Pumping Iron («Качая железо»). Спортивный интерес сочетался с желанием стать фермером, что Девон называл своей самой умиротворяющей мечтой.

Почти сразу в его жизни появился армрестлинг , а первым соперником оказалась... собственная бабушка. Она работала на ферме и прослыла едва ли не сильнейшей женщиной-рукоборцем в Альберте, провинции Канады.

«Бабушка действительно проложила мне начало пути в армспорт, свой первый матч на руках я проводил с ней. Мы ежедневно практиковали армрестлинг за кухонным столом, и я никогда не побеждал ее. Никогда», – вспоминал Ларратт в интервью Armwrestling – Gran Canaria.

Постепенно арм стал семейной традицией, причем сам Девон – явно семьянин. В углу секундантов его всегда поддерживает супруга Джоди (на которой женат с 2003 года). Она тоже занимается армспортом, хотя еще до него была известна как киноактриса. Вероятно, у нее Девон и перенял сценические навыки.

«Я счастлив, что она есть в моей жизни. Она очень сильная.

Да, Джоди оказывает большое влияние на матчи. Даже из своего угла она может повлиять на судей. Большинство секундантов более тихие и спокойные – они подходят к столу туда-обратно, советуют, как держать хват, как бороться... А Джоди сражается вместе с тобой», – рассказывал Ларратт в подкасте Кирилла Сарычева.

Все чаще на турнирах выступает и его сын Оден – по поведению копия отца. Семейство Ларраттов всегда едино: поддерживают друг друга и на матчах, и в соцсетях, где ведут совместные стримы.

Своей семьей Ларратт называет и армию. Отслужил 20 лет, прошел через спецназ, войну в Афгане и ранение

Карьеру в профи Девон начинал уже в 18, но спорт приходилось совмещать со службой. Важная часть биографии – армия, которой он отдал почти 20 лет (из них 4 года в регулярных войсках, еще около 15 – в спецназе). За это время канадец семь раз командировался в Афганистан и даже получил ранение.

«Для меня честь быть частью нашей армии. Но не хочу, чтобы люди связывали мой военный опыт с получением ранений, это неправильно. Тут дело в семье и защите канадских ценностей – вот в этом вся суть военной службы.

Это огромная часть моей жизни, и я считаю армию своей большой семьей. По-настоящему верю в наше дело. Счастье, благословение и удача, что я прошел через весь этот опыт, вернувшись целым и невредимым», – приводит слова Ларрратта Ottawa Citizen от 2014 года.

«Я никогда не хотел повышений [в звании]. Я всегда хотел оставаться просто бойцом – тем парнем, который сражается на передовой», – отмечает Ларратт 10 лет спустя в подкасте Сарычева.

Тогда в Афганистан ездил американский предприниматель Стив Каплан. Он много общался с военными насчет трудоустройства и рассказывал им, как начать бизнес по возвращении домой. Узнав о популярности армрестлинга среди солдат, Каплан загорелся идеей создать World Armwrestling League (WAL).

«Мы летали [в Афганистан] и посещали базы – везде, куда бы мы ни отправились, мы видели армрестлинг. Парни занимались им в 40-градусную жару, в полном обмундировании. Это какое-то безумие. Когда я вернулся домой, на AMC запускалось шоу Game of Arms, при участии моих партнеров. И так возникла идея основать лигу», – рассказывал Каплан.

Девон и сам считает, что армия помогла ему в спорте: «Если я не был на задании, то качал железо. Постоянно. Служба в спецназе позволила мне набрать форму, которая труднодостижима для других людей. Это сообщество воинов, и армрестлинг отлично вписывается в такой мир».

Канадец давно успешен в спорте: еще в 1999 и 2000 годах он взял четыре бронзы на мировых первенствах. Но как звезда по-настоящему раскрылся именно в WAL, который в период 2014–2019 гг. был топ-промоушеном.

Трэшток – главное оружие в арсенале: едкие фразы, бравады, цветы сопернику и угрозы (даже на русском)

Харизма и красноречие Ларратта принесли WAL многомиллионную аудиторию. На канале лиги более 300 видео, из которых топ-9 по просмотрам – с участием канадца.

Он редко выделялся габаритами, но сполна компенсировал выносливостью, техникой, а еще его поединки (в каком-то смысле дебаты) привлекали и битвой характеров.

По запросу «Devon Larratt trash talk» на ютубе можно найти с десяток подборок. Стиль Девона – лезть в чужую голову и ломать психологически. Например, так было на турнире WAL 405, где бедняга Мэтт Маск даже сдал пару раундов из-за бесполезности борьбы – Ларратт специально затягивал ее, наслаждаясь своей силой.

«Куда ты убегаешь?» – острил Девон на срывы захвата со стороны визави. А когда Маск, понимая свое бессилие, просил закончить раунд быстрее, Ларратт хладнокровно отвечал: «Заслужи. Я хочу, чтоб ты это запомнил».

Девон доминирует и невербально: всегда смотрит в глаза, смеется, жестикулирует. В моменты явного преимущества он играется, заставляя впустую тратить силы и физически, и морально. Так он вынуждает соперников сдаваться самим, чтобы избиение не продолжалось.

Показательная картина матча против Сергея Калиниченко на AWC: Девон всем видом показывает, насколько ему легко, и даже не держится за рукоятку стола.

Скриншот: трансляция Core Sports

Досталось и легендарному Джону Брзенку , с возрастом утратившему былую мощь. На King of the Table Ларратт злодейски смеялся над ним, в точности как Джокер, и хвалился во время борьбы: «Мне это ничего не стоит. Ничего! Ой, ты же не хочешь снова сдаться? А судья тебе не помогает?»

В конце показалось, что Брзенк даже немного всплакнул от бессилия.

Еще одна легенда – россиянин Денис Цыпленков – яркий пример прогрева до боя. На East vs West канадец заранее дарил ему цветы, кривлялся на стердауне и язвил, а в самом матче даже говорил по-русски, словно отсылая к Маску: «Запомнишь меня». В итоге Денис тоже проиграл.

Затем Ларратт уже раскручивал возможный реванш и предложил нашему чемпиону обсудить разногласия: «Только если он не испугается, типа: «У-у-у, я не хочу общаться с Девоном, он же грубит мне». Закрой уже рот, черт возьми. Пора отрастить долбаные яйца, Денис. Ребят, я ведь приеду в Россию и оторву руку этому старому бедолаге, и вся Россия будет рыдать».

А вот к последнему сопернику, украинцу Олегу Петренко, канадец выучил новую фразу: «Не сдавайся, хлопчик!»

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Когда WAL уходила в забвение, личный бренд Девона, наоборот, только развивался. По миллиону подписчиков в инстаграме и на ютубе, шоу-поединки против стронгмена Хафтора Бьернссона (Гора из «Игры престолов») и звезды НБА Шакила О’Нила.

Все это привлекло в армрестлинг новых зрителей, в том числе к главной на данный момент франшизе East vs West. И ее организатор Энгин Терзи крайне высоко ценит Ларратта.

«Леван – сильнейший армрестлер, которого я когда-либо видел. В то же время Девон – это, вероятно, первое имя, которое стоит назвать после величайшего в истории Джона Брзенка (Терзи использовал использовал акроним GOAT – прим. Спортс’‘). Девон самый известный армрестлер, за которым следят как ни за кем другим.

Девон больше похож на Макгрегора, а Джон – как Хабиб », – отмечал Терзи на ютуб-канале East vs West Armwrestling.

Ведущий East vs West Раймонд Лиепиньш поддержал разговор: «Я бы назвал Девона величайшим (GOAT). Он главная суперзвезда армрестлинга среди всех, кто у нас был. А Джон – величайший спортсмен. Статус суперзвезды накладывает разные обязательства.

Девон напоминает Конора, а Джон – Хабиба? Да, можно сказать и так! В таком случае для Левана у нас будет Джон Джонс. Мы постоянно возвращаемся к теме UFC!»

Кстати, президент UFC Дана Уайт вполне мог бы присмотреться к армрестлингу (вместо продвигаемых им спортивных пощечин).

За трэштоком Ларратта скрывается человечность. Он верит, что армспорт поможет объединить мир

После ухода из WAL Девон сохранил оттуда традицию с «Молотом наследия», переходящим чемпионским трофеем.

Это символ признания соперников, что свойственно Девону, несмотря на показную агрессию. После поражений он часто посвящает им хвалебные речи и памятные подарки.

Например, Геннадию Квиквинии – вышивку с коронным «Опа-на»...

Скриншот: ютуб-канал Global Armwrestling

Скриншот: ютуб-канал Мэтта Роудса

Ларратт не раз объяснял: никакой реальной ненависти нет, трэшток – лишь часть спортивной игры, подготовки, а к тому же и привлечение аудитории. И неспроста он сравнивает армрестлинг с шахматами, где нужно пожертвовать чем-то, чтобы заполучить лучшую позицию.

«Не нужно воспринимать неправильно то, что иногда происходит перед схваткой. Для меня она начинается в момент, когда я подписываю контракт. Борьба с Цыпленковым шла на протяжении 2-3 месяцев, и я наслаждался каждой минутой. Но когда битва заканчивается, я вновь могу выразить свою симпатию Денису», – говорил Ларратт.

Да, многие, как Цыпленков, не приемлют даже наигранное хамство, и дружба все-таки перерастает во вражду. Впрочем, даже так у канадца хватает поклонников в России, а сам он хочет когда-нибудь посетить нашу страну и тепло о ней отзывается:

«Россия – особенная страна, вы превосходны во всем, ребята. То, что у меня есть фанаты в России, очень важно для меня. Я буду у вас. Всегда хотел побывать в Москве. Так что это просто вопрос времени», – рассказывал он Сарычеву.

Главный конфликт в армрестлинге: что не поделили Цыпленков и Ларрат?

Ларратту приписывают высокомерность, из-за которой он слишком переигрывает, устраивая шоу на матчах. Но если смотреть на него вне спорта, можно сказать и по-другому: он плохой актер не из-за высокомерности – отыгрывать хулигана ему мешает скорее скрытая миролюбивость.

Так кто же скрывается за личностью Ларатта-токсика? Свою философию он представил в том же подкасте Сарычева.

«Я люблю свободу, люблю погулять босиком. Мне нравится быть на природе, я люблю проводить время на своей ферме в Пиктоне. Очень любил рыбачить.

Знаешь, материальные вещи… Обычно я за ними не гоняюсь. Я люблю близкую дружбу, иногда люблю поиграть в игры, причем в любые. <...>

Я думаю, что армрестлинг может помогать людям разными путями объединяться. Он может помочь людям стать сильнее самым простым путем. Мы держимся за руки, мы подталкиваем друг друга, мы вместе становимся сильнее. И я думаю, что эта концепция подходит каждому.

Мне бы очень хотелось воссоздать эту концепцию на более широком уровне. Я не обязательно хочу создать что-то новое, я хочу внедрить армрестлинг в уже существующую структуру. Какое-то место, где люди уже живут вместе – что-то вроде лагеря, может, даже с детьми.

Я думаю, что пока занимаюсь армрестлингом, продолжу толкать его в массы».

В тексте использованы материалы Sports Illustrated, Ottawa Citizen, Denver Post, WAL, Armwrestling – Gran Canaria, Core Sports, ютуб-каналов Кирилла Сарычева, Ларри Уилса, Мэтта Роудса, Global Armwrestling, ARM WARS, East vs West Armwrestling.

Фото: East News /AP Photo/David Goldman; instagram.com/devlarratt ; instagram.com/jodilarratt