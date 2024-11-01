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Армрестлинг. East vs West 15. Ларратт поборется с Петренко, Лалетин – с Дзерановым, Матюшенко против Муратова, Квиквиния встретится с Тоддом

2 ноября в Стамбуле пройдет East vs West 15 с участием российских армрестлеров.

В главном поединке вечера канадец Девон Ларратт и украинец Олег Петренко поборются за титул в полутяжелом весе.

Денис Цыпленков, Эрмес Гаспарини, Артем Морозов и Арсен Лилиев посетят турнир в качестве приглашенных гостей.

Армрестлинг

East vs West 15

Стамбул, Турция

Начало – 20:00 по московскому времени (2 ноября), прямая трансляция – на «Кинопоиске».

Мужчины

Правая рука

Девон Ларратт (Канада) – Олег Петренко (Украина)

Виталий Лалетин (Россия) – Георгий Дзеранов (Казахстан)

Майкл Тодд (США) – Геннадий Квиквиния (Грузия)

Давит Самушия (Грузия) – Владимир Майоров (Россия)

Рино Машич (Хорватия) – Ибрагим Сагов (Россия)

Тодд Хатчингс (США) – Йосинобу Канаи (Япония)

Артур Макаров (Россия) – Омер Козакоглу (Турция)

Иракли Зиракашвили (Грузия) – Георгий Таутиев (Россия)

Нугзари Чикадзе (Грузия) – Огузхан Кочак (Турция)

Азат Срапян (Армения) – Даниэль Устинов (Казахстан)

Левая рука

Иван Матюшенко (Россия) – Алижан Муратов (Казахстан)

Олег Жох (Украина) – Беткили Ониани (Грузия)

Женщины

Правая рука

Ирина Гладкая (Россия) – Бригитта Иванфи (Венгрия)

Димитрина Петрова (Болгария) –  Каролина Петтерссон (Швеция)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
результаты
Олег Жох
Армрестлинг
Денис Цыпленков
Девон Ларратт
Эрмес Гаспарини
Виталий Лалетин
Артем Морозов
Тодд Хатчингс
Владимир Майоров
Иван Матюшенко
Иракли Зиракашвили
Ибрагим Сагов
Давит Самушия
Алижан Муратов
Геннадий Квиквиния
Георгий Дзеранов
East vs West
Майкл Тодд
Олег Петренко
Ирина Гладкая
Нугзари Чикадзе
Артур Макаров
Георгий Таутиев
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