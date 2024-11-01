Армрестлинг. East vs West 15. Ларратт поборется с Петренко, Лалетин – с Дзерановым, Матюшенко против Муратова, Квиквиния встретится с Тоддом

2 ноября в Стамбуле пройдет East vs West 15 с участием российских армрестлеров.

В главном поединке вечера канадец Девон Ларратт и украинец Олег Петренко поборются за титул в полутяжелом весе.

Денис Цыпленков, Эрмес Гаспарини, Артем Морозов и Арсен Лилиев посетят турнир в качестве приглашенных гостей.

Армрестлинг

East vs West 15

Стамбул, Турция

Начало – 20:00 по московскому времени (2 ноября), прямая трансляция – на «Кинопоиске ».

Мужчины

Правая рука

Девон Ларратт (Канада) – Олег Петренко (Украина)

Виталий Лалетин (Россия) – Георгий Дзеранов (Казахстан)

Майкл Тодд (США) – Геннадий Квиквиния (Грузия)

Давит Самушия (Грузия) – Владимир Майоров (Россия)

Рино Машич (Хорватия) – Ибрагим Сагов (Россия)

Тодд Хатчингс (США) – Йосинобу Канаи (Япония)

Артур Макаров (Россия) – Омер Козакоглу (Турция)

Иракли Зиракашвили (Грузия) – Георгий Таутиев (Россия)

Нугзари Чикадзе (Грузия) – Огузхан Кочак (Турция)

Азат Срапян (Армения) – Даниэль Устинов (Казахстан)

Левая рука

Иван Матюшенко (Россия) – Алижан Муратов (Казахстан)

Олег Жох (Украина) – Беткили Ониани (Грузия)

Женщины

Правая рука

Ирина Гладкая (Россия) – Бригитта Иванфи (Венгрия)

Димитрина Петрова (Болгария) – Каролина Петтерссон (Швеция)