Армрестлинг. East vs West 15. Ларратт поборется с Петренко, Лалетин – с Дзерановым, Матюшенко против Муратова, Квиквиния встретится с Тоддом
В главном поединке вечера канадец Девон Ларратт и украинец Олег Петренко поборются за титул в полутяжелом весе.
Денис Цыпленков, Эрмес Гаспарини, Артем Морозов и Арсен Лилиев посетят турнир в качестве приглашенных гостей.
East vs West 15
Стамбул, Турция
Начало – 20:00 по московскому времени (2 ноября), прямая трансляция – на «Кинопоиске».
Мужчины
Правая рука
Девон Ларратт (Канада) – Олег Петренко (Украина)
Виталий Лалетин (Россия) – Георгий Дзеранов (Казахстан)
Майкл Тодд (США) – Геннадий Квиквиния (Грузия)
Давит Самушия (Грузия) – Владимир Майоров (Россия)
Рино Машич (Хорватия) – Ибрагим Сагов (Россия)
Тодд Хатчингс (США) – Йосинобу Канаи (Япония)
Артур Макаров (Россия) – Омер Козакоглу (Турция)
Иракли Зиракашвили (Грузия) – Георгий Таутиев (Россия)
Нугзари Чикадзе (Грузия) – Огузхан Кочак (Турция)
Азат Срапян (Армения) – Даниэль Устинов (Казахстан)
Левая рука
Иван Матюшенко (Россия) – Алижан Муратов (Казахстан)
Олег Жох (Украина) – Беткили Ониани (Грузия)
Женщины
Правая рука
Ирина Гладкая (Россия) – Бригитта Иванфи (Венгрия)
Димитрина Петрова (Болгария) – Каролина Петтерссон (Швеция)
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