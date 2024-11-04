Шоу Ларратта в армрестлинге: звал соперника «хлопчиком», сорвался на Цыпленкова, забрал молот-пищалку

Армрестлинг от 49-летнего Девона Ларратта – классика не только спорта, но и стендапа.

Новый спектакль канадец представил на East vs West 15 в Стамбуле (можно было посмотреть на Кинопоиске ). Матч Ларратта с 28-летним украинцем Олегом Петренко возглавил кард – на кону стоял титул в полутяжелом весе среди правшей.

Для Девона это первый чемпионский бой с апреля, когда он проиграл Левану Сагинашвили в «абсолютке» и объявил о переходе в нижние веса. Впоследствии канадец размялся на проходных Ченсе Шоу и Леонидасе Арконе, но за титулы еще не бился.

Петренко шел к матчу в чемпионском статусе и на уверенной серии из четырех побед. Но оказался не готов к силе и театральным миниатюрам оппонента.

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В первом же раунде Ларратт применил трюки: еще на выставлении приложил руку Петренко, по несколько раз подходил к столу и отходил, уворачивался, гримасничал, рвался на фальстарт и демонстративно смеялся.

Бесконечные задержки надоели судьям, и Девон получил предупреждение, после чего, конечно, возмущался и на них.

Петренко вообще не реагировал на провокации, и такой игнор выбесил Ларратта – он стал еще громче орать (до вылетающей слюны) и называть украинца «хлопчиком». Фразы на родном языке соперника – классическая заготовка канадца.

Перевес Ларратта в силе стал очевиден с первых же секунд: он вел себя раскованно, постоянно и искусственно затягивал поединок. А вот Петренко еле терпел трэшток и, в конце концов, просто убирал локоть, получая фолы.

После одного из них Ларратт закривлялся и, словно симулируя, демонстративно рухнул на пол.

Встав обратно за стол, он продолжил издеваться: «Не сдавайся, хлопчик!» – эту фразу Девон повторял весь поединок (то есть почти полчаса, где время реальной борьбы заняло не больше минуты).

Канадец настолько поймал кураж, что напоминал уже безумца-Росомаху, с которым его иногда сравнивают фанаты.

Петренко вообще не смог навязать борьбу, и Ларратт постепенно заскучал – искал собеседников уже среди зрителей и других участников ивента.

Например, навязывался к Артему Морозову (лидеру мирового рейтинга среди левшей) и предлагал побороться.

В третьем раунде Девон устал от замечаний судей и пошел жаловаться к Энгину Терзи, одному из организаторов. Кажется, даже тот был в шоке от поведения канадца.

Напоследок Ларратт вообще захотел бороться сидя (почти из-под стола, в стиле Майкла Тодда), но арбитры не разрешили. Несмотря на его апелляции, что такая техника не запрещена правилами.

Легко забрав все четыре раунда и захватив сцену, Ларратт взялся раскручивать новый поединок: бросил вызов все тому же Морозову. Попрактиковаться они решили сразу.

Девон применил кингсмув – оборонительный прием с почти разогнутой рукой – и не дал себя забороть. И как минимум победил в психологической схватке.

В конце Ларратту вручили чемпионский пояс, но самый любопытный приз он получил за день до этого на пресс-конференции – от россиянина Дениса Цыпленкова .

Тот приехал на East vs West 15 в качестве приглашенного гостя, а канадец призывал нашего армрестлера вернуть трофей «Молот наследия » (из-за редкого участия в соревнованиях).

На встрече Ларратт вновь предложил реванш Цыпленкову, обвинял его в трусости, слабости и всячески подогревал конфликт. Несмотря на это, россиянин в несвойственной для себя манере потроллил его, подарив... игрушечный молот .

Главный конфликт в армрестлинге: что не поделили Цыпленков и Ларрат?

ютуб-канал East vs West Armwrestling

«Девон, насчет молотка... Мы посчитали с друзьями, что тебе его недостает, не хватает. И мы тебе сделали с друзьями подарок такой, чтобы ты был со своим молотком – можешь его не передавать никому. Он будет твоим навсегда. У него даже голос как у тебя!» – сказал Цыпленков, постучав пищалкой по столу.

Ларратт забрал игрушку, после чего оба пожали руки и даже слегка поборолись. Неужели реванш на левых все-таки будет?

Фото: youtube.com/@eastvswestarmwrestling /скриншоты видео