Тела погибших в Непале российских альпинистов пока не могут эвакуировать из-за погодных условий
Об этом сообщила компания IAM Trekking & Expedition, которая организовывала экспедицию россиян.
«Эвакуационный рейс вертолета запланирован. Сложная погода и очень сложный рельеф местности пока не позволили провести эвакуацию тел. В настоящее время рассматриваются различные варианты дальнейших действий», – заявили в компании.
8 октября стало известно о гибели пяти россиян – Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого – при попытке восхождения на гору Дхаулагири в Непале.
Группа спортивно-туристского клуба путешественников «Пенза», членом которого был Чистиков, также сообщила, что процесс снятия тел усложняется последствиями наводнений в Непале, праздничными днями и отсутствием специалистов по работе с тросом лонг-лайн.
«Сейчас в Непале празднуется национальный праздник Дашайн, он отмечается с 3 по 16 октября в 2024 году. Это один из крупнейших государственных праздников. Также в конце сентября – начале октября Непал пострадал от наводнений. Все эти факторы затрудняют работу и взаимодействие с различными организациями и службами в Непале», – отмечается в сообщении.
11 октября вертолет не смог вылететь к горе из-за сильного ветра утром и последовавшего за ним снегопада. По прогнозу приемлемые погодные условия будут в воскресенье, вторник и среду.
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