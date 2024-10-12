Тела погибших в Непале российских альпинистов пока не могут эвакуировать из-за погодных условий

Тела погибших в Непале альпинистов не могут эвакуировать из-за погодных условий.

Об этом сообщила компания IAM Trekking & Expedition, которая организовывала экспедицию россиян.

«Эвакуационный рейс вертолета запланирован. Сложная погода и очень сложный рельеф местности пока не позволили провести эвакуацию тел. В настоящее время рассматриваются различные варианты дальнейших действий», – заявили в компании.

8 октября стало известно о гибели пяти россиян – Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого – при попытке восхождения на гору Дхаулагири в Непале.

Группа спортивно-туристского клуба путешественников «Пенза», членом которого был Чистиков, также сообщила , что процесс снятия тел усложняется последствиями наводнений в Непале, праздничными днями и отсутствием специалистов по работе с тросом лонг-лайн.

«Сейчас в Непале празднуется национальный праздник Дашайн, он отмечается с 3 по 16 октября в 2024 году. Это один из крупнейших государственных праздников. Также в конце сентября – начале октября Непал пострадал от наводнений. Все эти факторы затрудняют работу и взаимодействие с различными организациями и службами в Непале», – отмечается в сообщении.

11 октября вертолет не смог вылететь к горе из-за сильного ветра утром и последовавшего за ним снегопада. По прогнозу приемлемые погодные условия будут в воскресенье, вторник и среду.