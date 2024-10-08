Пятеро российских альпинистов погибли в Непале
Группа альпинистов из России совершала восхождение на гору Дхаулагири.
«Экспедиция стартовала в начале сентября. Работали в классическом командно-осадном стиле – группы по очереди выходили наверх для установки промежуточных лагерей.
5 октября штурмовая двойка Денис Алексенко и Артем Ценцевицкий в сложных условиях сходили на вершину и начали спуск.
На следующее утром следом за ними должны были выйти на штурм еще шестеро. Из них Валерий Шамало отказался от восхождения по причине плохого самочувствия, а пятеро продолжили работу по плану. Затем связь с ними оборвалась.
По информации Mountain.ru cегодня утром был совершен облет. Валеру Шамало сняли с лагеря на 6100, эвакуировали в госпиталь. Тела ребят обнаружили.
Федерация альпинизма России выражает соболезнования родным и друзьям. Посол Непала в России также просил передать свои искренние соболезнования», – сообщили в ФАР.
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