Пятеро российских альпинистов погибли в Непале.

Группа альпинистов из России совершала восхождение на гору Дхаулагири.

«Экспедиция стартовала в начале сентября. Работали в классическом командно-осадном стиле – группы по очереди выходили наверх для установки промежуточных лагерей.

5 октября штурмовая двойка Денис Алексенко и Артем Ценцевицкий в сложных условиях сходили на вершину и начали спуск.

На следующее утром следом за ними должны были выйти на штурм еще шестеро. Из них Валерий Шамало отказался от восхождения по причине плохого самочувствия, а пятеро продолжили работу по плану. Затем связь с ними оборвалась.

По информации Mountain.ru cегодня утром был совершен облет. Валеру Шамало сняли с лагеря на 6100, эвакуировали в госпиталь. Тела ребят обнаружили.

Федерация альпинизма России выражает соболезнования родным и друзьям. Посол Непала в России также просил передать свои искренние соболезнования», – сообщили в ФАР.