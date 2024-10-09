Вертолет не смог вылететь за погибшими в Непале российскими альпинистами

Вертолет, который должен доставить тела пятерых погибших российских альпинистов со склона горы Дхаулагири в базовый лагерь, сегодня не смог вылететь из-за нерешенных организационных вопросов.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на представителя Федерации альпинизма Ленинградской области.

8 октября стало известно, что пять альпинистов погибли во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Это седьмая по высоте вершина планеты (8167 метров).

Для эвакуации тел погибших с высоты 6800 метров был объявлен сбор средств. Отмечается, что альпинисты были застрахованы в компании «Альфа Страхование», которая ведет переговоры с местными фирмами.

«Только к вечеру [вторника] согласовали сумму для первичной эвакуации тел со склона в базовый лагерь на высоте 4650 метров. Эта сумма – 170 тысяч долларов. Вертолет должен был вылететь утром, к сожалению, не вылетел. Причина – организационная», – заявили в федерации Ленобласти.