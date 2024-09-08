Ягудин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова: «Спасибо за все, что вы сделали»

Алексей Ягудин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Маслякова

Телеведущий скончался сегодня в возрасте 82 лет. Он вел программу КВН в период с 1964 по 2022 год.

«Спасибо за все, что вы сделали. КВН – лучший развлекательный формат, который был придуман в России и подарил нам огромное количество одаренных людей. Александр Васильевич, плачу с вашей семьей», – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Ягудин .