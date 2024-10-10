Цыпленков о реванше с Ларраттом: «C ним никаких дел иметь не хочу. Я не переступлю через себя, чтобы встать с ним за стол в такой ситуации»

Денис Цыпленков ответил на идею Девона Ларратта провести матч-реванш.

Ранее канадец предложил россиянину побороться на левых руках за «Молот наследия» – один из трофеев в армрестлинге.

«От него уже другого и не жду, на самом деле мне все равно. И я еще раз говорю: что бы он там ни хотел и ни делал, с ним никаких дел иметь не хочу. Он уже себя проявил один раз, и я сказал тогда еще: больше мы с ним здесь не работаем. <...>

Просто Ларратту нужно было хайпануть, трэшток. Мне по барабану. На самом деле у этого молота уже энергетика плохая, и он мне не нужен с такой энергетикой в моем зале. Я просто сказал, что на нем крест (на Ларратте – Спортс’‘). Не знаю, что он должен сделать, чтобы что-то там состоялось. Во-первых, рука левая у меня не в тех кондициях. На правую – я сказал, что больше дел с ним никаких не будет.

Непонятен еще момент: он же борется с Олегом Петренко (2 ноября на турнире East vs West – Спортс’‘), но он все равно начинает меня «фигачить». Не знаю, с чем это связано – только он знает зачем, почему, для чего вообще. Не видишь, что я не выступаю в принципе?

Люди уже себя проявили, уже себя показали, уже все с ним понятно. И мы с такими просто дел иметь не хотим. Вот и все. Поймите меня правильно, я не переступлю через себя, чтобы встать с ним за один в стол в такой вот ситуации. Я не знаю, что должно произойти – рак на горе свистнуть или хрен его знает... Он в очередной раз проявил себя, теперь втройне с ним дел иметь не хочется вообще», – заявил Цыпленков .

Также Цыпленков отметил, что готов передать молот казахстанскому армрестлеру Артему Морозову . Тот на данный момент лидирует в рейтинге East vs West среди левшей в супертяжелом весе.

В ноябре 2023 года Цыпленков проиграл Ларратту на турнире East vs West на правых руках. На левых они боролись в ноябре 2018-го на Vendetta All Stars – тогда сильнее оказался россиянин.

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