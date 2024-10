Цыпленков о следующем армфайте: «Надеюсь после Нового года подготовиться и, может быть, где-то побороться. Желание огромное»

Денис Цыпленков может провести следующий поединок в армрестлинге в 2025 году.

«Чувствую себя более-менее хорошо. Надеюсь уже после Нового года – не буду сейчас загадывать – подготовиться и, может быть, где-то побороться. Желание огромное. Организаторы, в принципе, только рады будут. Надеюсь, что здоровье в этот раз не подведет: где-то не усмотрел, где-то не досмотрел – подготовка насмарку, как говорится. А побороться-то хочется.

Мы разговаривали с организаторами, что [соперник] может быть не топ, но в любом случае желающие есть побороться и послабее. Ну и в принципе я понимаю, что сразу набирать что-то нереально, у меня не получится. Поэтому постепенно, потихоньку – с кем посчитаю нужным.

[Говорю] про правую. Левая – к сожалению, не знаю, что с ней. Она вся хрустит и все-таки она болит. Дома гантели делаю – у меня вес относительно правой на 50% меньше. Я не знаю, что с ней. Естественно не гарантирую, что на левой вообще буду выступать. Правая, слава богу, пока нормальная», – рассказал российский армрестлер.

В июне 2024 года Цыпленков пропустил турнир King of the Table в связи с состоянием здоровья. Последний матч он провел на East vs West в ноябре 2023-го, когда проиграл Девону Ларратту на правой руке.