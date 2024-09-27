Армрестлинг. King of the Table 12. Ларратт поборется с Арконой, Калиниченко встретится с Цветковым, сын Ларратта против Ха Дже Ена, другие поединки
28 сентября пройдет турнир King of the Table 12 по армрестлингу в Дубае.
В главном поединке вечера встретятся канадец Девон Ларратт и Леонидас Аркона из Германии.
King of the Table 12
Дубай, ОАЭ
Начало – 20:00 по московскому времени (28 сентября), прямая трансляция – «Кинопоиск».
Левая рука
Девон Ларратт (Канада) – Леонидас Аркона (Германия)
Кори Уэст (США) – Камил Яблонски (Польша)
Правая рука
Алекс Курдеча (Польша) – Артем Морозов (Казахстан) - поединок отменен из-за травмы Курдечи
Сергей Калиниченко (Украина) – Георгий Цветков (Болгария)
Оден Ларратт (Канада) – Ха Дже Ен (Южная Корея)
Роб Виджент (США) – Нугзари Чикадзе (Грузия)
Кацпер Синица (Польша) – Недалин Христов (Болгария)
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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