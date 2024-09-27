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Армрестлинг. King of the Table 12. Ларратт поборется с Арконой, Калиниченко встретится с Цветковым, сын Ларратта против Ха Дже Ена, другие поединки

28 сентября пройдет турнир King of the Table 12 по армрестлингу в Дубае.

В главном поединке вечера встретятся канадец Девон Ларратт и Леонидас Аркона из Германии.

Армрестлинг

King of the Table 12

Дубай, ОАЭ

Начало – 20:00 по московскому времени (28 сентября), прямая трансляция – «Кинопоиск».

Левая рука

Девон Ларратт (Канада) – Леонидас Аркона (Германия)

Кори Уэст (США) – Камил Яблонски (Польша)

Правая рука

Алекс Курдеча (Польша) – Артем Морозов (Казахстан) - поединок отменен из-за травмы Курдечи

Сергей Калиниченко (Украина) – Георгий Цветков (Болгария)

Оден Ларратт (Канада) – Ха Дже Ен (Южная Корея)

Роб Виджент (США) – Нугзари Чикадзе (Грузия)

Кацпер Синица (Польша) – Недалин Христов (Болгария)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
результаты
Армрестлинг
Девон Ларратт
Артем Морозов
Сергей Калиниченко
Леонидас Аркона
Алекс Курдеча
Георгий Цветков
Камил Яблонски
King of the Table
Кори Уэст
Оден Ларратт
Ха Дже Ен
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