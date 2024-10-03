Ларратт предложил Цыпленкову матч-реванш в армрестлинге на левых руках
Канадский армрестлер Девон Ларратт вызвал россиянина Дениса Цыпленкова на поединок.
«Я хочу реванш против Дениса Цыпленкова, на левых руках. Хочу вернуть «Молот наследия» (один из трофеев в армрестлинге – Спортс’‘).
Я не владелец (этого трофея), однако ты, Денис, не можешь просто держать его у себя. Либо отдай тому, кого считаешь чемпионом, например Виталию (Лалетину) или Морозову, либо еще раз сразись со мной, и я сам отниму его», – сказал канадец.
В ноябре 2023 года Цыпленков проиграл Ларратту на турнире East vs West на правых руках. На левых они боролись в ноябре 2018-го на Vendetta All Stars – тогда сильнее оказался россиянин.
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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ютуб-канал Девона Ларратта
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