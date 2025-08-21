Отправленные за альпинисткой Наговициной спасатели достигли отметки 5300 м

Спасатели, отправленные за альпинисткой Наговициной, достигли отметки 5300 м.

Об этом рассказали в туркомпании «Ак-Сай трэвел», через которую россиянка организовала восхождение.

12 августа 47-летняя Наталья Наговицина, совершая восхождение на пик Победы в Киргизии, сломала ногу и застряла на высоте более 7200 м.

«Спасательная операция продолжается, спасатели находятся на высоте 5,3 тыс. м», – сказал представитель компании. По его словам, на пике Победы «довольно лавиноопасно», поэтому группа продвигается «не так быстро».

В четверг вечером состоится сеанс связи с группой спасателей, которые доложат обстановку.

Все зависит от погоды. Если будет непогода, то они не смогут выдвинуться, им придется ждать. Также зависит от ветров, при сильном ветре тоже нельзя двигаться, особенно при передвижении по гребню», – сказал представитель компании.