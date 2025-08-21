Вице-президент Федерации альпинизма России: «Несколько дней назад Наговицина еще была жива. Нет никаких подтверждений того, что она умерла»

Подтверждений смерти российской альпинистки Наговициной в горах Киргизии нет.

Об этом заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын.

47-летняя альпинистка Наталья Наговицина , совершая восхождение на пик Победы в Киргизии, еще 12 августа сломала ногу и застряла на высоте около 7000 метров. До женщины пытается добраться поисково-спасательная группа.

«Несколько дней назад она еще была жива. Никто ее не мог видеть, вертолетов там нет, группа еще не дошла. Нет никаких подтверждений того, что это так (альпинистка умерла). Поэтому мы рассчитываем на лучшее, понимая всю сложность ситуации», – сказал Пятницын.

Он отметил, что причиной ЧП стало отсутствие у Наговициной должной подготовки.

«У нее не было должной подготовки к подобным сложнейшим маршрутам. Это сложнейшая высота, подготовка к которой требует времени. Без этого идти туда крайне опасно для жизни. Попав в ЧП, оттуда еще никто самостоятельно не возвращался. Все эти люди остались лежать там, к сожалению», – приводит слова Пятницына ТАСС.