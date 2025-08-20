Два альпиниста из Перми погибли при восхождении в горах Кабардино-Балкарии
Два альпиниста из Перми погибли при восхождении в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.
«В верховьях ущелья Адыл-су, пик Виа-тау (высота около 3700 метров) сорвались два альпиниста из Перми и получили травмы, не совместимые с жизнью», – говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.
На место незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. Решается вопрос о привлечении авиации для эвакуации тел.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
