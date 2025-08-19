Федерация альпинизма России о Наговициной, застрявшей на высоте 7 тысяч метров: «Спасатели не могут до нее добраться. Неизвестно, жива она или нет»

Спасатели не могут добраться до альпинистки Наговициной, застрявшей на 7000 м.

47-летняя россиянка Наталья Наговицина, совершая восхождение на пик Победы в Киргизии, еще 12 августа получила травму и застряла на высоте.

Первую помощь альпинистке оказал напарник, который затем ушел за подмогой в лагерь. Также сообщается, что Наговициной пытались помочь два иностранца. В итоге они укутали ее в спальный мешок и оставили на горе.

Вертолетная спасательная операция прошла неудачно – воздушное судно попало в зону турбулентности и совершило жесткую посадку.

«Спасатели не могут до нее добраться. Там непогода, связи с ней нет. Неизвестно, жива она или нет. Спасательные работы там идут постоянно, именно из-за непогоды они пока не могут до нее добраться», – сообщил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.