Федерация альпинизма России о Наговициной, застрявшей на высоте 7 тысяч метров: «Спасатели не могут до нее добраться. Неизвестно, жива она или нет»
47-летняя россиянка Наталья Наговицина, совершая восхождение на пик Победы в Киргизии, еще 12 августа получила травму и застряла на высоте.
Первую помощь альпинистке оказал напарник, который затем ушел за подмогой в лагерь. Также сообщается, что Наговициной пытались помочь два иностранца. В итоге они укутали ее в спальный мешок и оставили на горе.
Вертолетная спасательная операция прошла неудачно – воздушное судно попало в зону турбулентности и совершило жесткую посадку.
«Спасатели не могут до нее добраться. Там непогода, связи с ней нет. Неизвестно, жива она или нет. Спасательные работы там идут постоянно, именно из-за непогоды они пока не могут до нее добраться», – сообщил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.