Федерация альпинизма России о Наговициной, застрявшей на высоте 7 тысяч метров: «Если кто‑то спасет – это будет чудо»

В Федерации альпинизма России заявили, что спасение Наговициной будет чудом.

47-летняя россиянка Наталья Наговицина, совершая восхождение на пик Победы в Киргизии, еще 12 августа получила травму и застряла на высоте более 7000 м.

«Насколько нам известно, к ней вышла поисково-спасательная группа. Поиски могут занять пять-шесть дней в зависимости от погодных условий», – сообщили ТАСС в Федерации альпинизма России.

«Оттуда никого не эвакуируют. Девушка, не имеющая нужной подготовки и нужной квалификации, пошла с человеком, не имеющим нужной квалификации и нужного понимания, как и куда они пошли. Это большая проблема, это трагедия.

Если кто‑то спасет – это будет чудо. Если она останется живая – это будет два разных чуда», – цитирует председателя комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александра Яковенко «Матч ТВ» .