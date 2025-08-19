1

Российская альпинистка сломала ногу и неделю ждет помощи на высоте 7 тысяч метров

Российская альпинистка застряла на высоте 7000 м со сломанной ногой.

Об этом сообщает Mash. 

47-летняя Наталья Наговицина совершала восхождение на пик Победы в Киргизии. 12 августа она получила травму и застряла на высоте.

Первую помощь альпинистке оказал напарник, который затем ушел за подмогой в лагерь. Также сообщается, что Наговициной пытались помочь два иностранца. В итоге они укутали ее в спальный мешок и оставили на горе. 

17 августа была организована вертолетная спасательная операция, но судно попало в зону турбулентности и совершило жесткую посадку. Еще одну попытку помочь альпинистке спасатели предпримут во вторник, если позволят погодные условия. 

В 2021 году во время восхождения на пик Хан-Тенгри погиб муж Наговициной. На высоте у него случился инсульт, его парализовало. Наталья не бросила супруга и осталась с ним на высоте до самой смерти, дождавшись эвакуации. Через год она вновь поднялась на гору и установила табличку в память о супруге. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Mash
Альпинизм
происшествия
Наталья Наговицина
