Вице-президент Федерации альпинизма России: «На такую сложную высоту, как пик Победы, люди готовятся десятилетиями»

Федерация альпинизма России призвала тщательно готовиться к сложным восхождениям.

12 августа 47-летняя россиянка Наталья Наговицина, совершая восхождение на пик Победы в Киргизии, сломала ногу и застряла на высоте около 7200 м.

«Мы в федерации проводим централизованную подготовку с тренерами, инструкторами. Здесь все расписано, в зависимости от сложности маршрута.

На такую сложную высоту, как пик Победы, люди готовятся десятилетиями. Чтобы их организм привык к разреженному воздуху, к давлению. Но бывают и люди, которые идут туда без должной подготовки, после чего происходят такие ситуации», – сказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.