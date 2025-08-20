«Спасти будет практически невозможно». Федерация альпинизма России о Наговициной, застрявшей на высоте 7 тысяч метров

В Федерации альпинизма России считают, что спасти Наговицину почти невозможно.

47-летняя альпинистка Наталья Наговицина , совершая восхождение на пик Победы в Киргизии, еще 12 августа сломала ногу и застряла на высоте около 7000 метров. До женщины пытается добраться поисково-спасательная группа.

«Спасти будет практически невозможно. Там трехкилометровый гребень. И нужно не меньше 30 человек, чтобы, находясь в такой ситуации, спасти оттуда человека.

Я могу сказать, что она была не подготовлена к такому маршруту, это позиция нашей федерации. Только после тщательной подготовки можно идти на такой тяжелый маршрут. Но сейчас ситуация такая, что помочь практически невозможно. Вертолеты туда также подобраться не могут из-за разреженности воздуха», – заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

По приблизительным расчетам, спасатели доберутся до Наговициной не раньше чем через 2-3 дня.