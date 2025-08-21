  • Спортс
  • Экстрим
  • Новости
  • Победитель Кубка мира по зимнему плаванию: «Призом были аплодисменты участников и медали. На первом награждении дали какой-то местный шампунь»
0

Победитель Кубка мира по зимнему плаванию: «Призом были аплодисменты участников и медали. На первом награждении дали какой-то местный шампунь»

Пловец Алферов рассказал, как прошел Кубок мира по зимнему плаванию в Аргентине.

Соревнования прошли в аргентинском Эль-Калафате. 

Заплывы состоялись на открытой воде в водах ледника Перито-Морено. Российская команда взяла 24 золотых медали, семь серебряных и семь бронзовых, превзойдя результаты прошлого года. 

– Как там проходили церемонии награждения? Включали ли гимн?

– У нас произошла небольшая проблема во время соревнований. Заключалась она в том, что во второй день поднялся ветер. Вместе с ним поднялись волны и начали приплывать айсберги. Они перегораживали путь на траектории прохождения заплывов.

В результате соревнования останавливались, и спасатели вручную эти айсберги отталкивали. К тому же из-за высоких волн условия стали сложными для выступления. В середине второго дня организаторы прервали старты. Следующий соревновательный день из-за плохого прогноза погоды полностью отменили.

Из-за того, что полтора дня прошли впустую, стали нагонять в другие дни. В пятницу должны были закончиться соревнования и планировалась церемония награждения. Она проходила на открытом воздухе и началась тогда, когда уже стемнело.

Поэтому нормальных фотографий с награждения не получилось. Плюс было очень много людей, очень много категорий, а время ограничено. Поэтому проводили все быстро. Никаких гимнов не играло, но все выходили с флагом.

– Какие-то призовые предусмотрены?

– Призом были аплодисменты участников и медали. Никаких дипломов, ничего такого. На первом награждении мне дали какой-то местный шампунь. За остальные дистанции шампунь уже не давали, и остальные участники его не получили. Не понимаю, как мне так посчастливилось, – сказал член сборной России по зимнему плаванию Павел Алферов. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
logoСпорт-Экспресс
зимнее плавание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Экстрим в Telegram
Главные новости
Вице-президент Федерации альпинизма России: «Несколько дней назад Наговицина еще была жива. Нет никаких подтверждений того, что она умерла»
1сегодня, 08:30
«Спасти будет практически невозможно». Федерация альпинизма России о Наговициной, застрявшей на высоте 7 тысяч метров
7вчера, 19:55
Два альпиниста из Перми погибли при восхождении в горах Кабардино-Балкарии
вчера, 14:57
Федерация альпинизма России о Наговициной, застрявшей на высоте 7 тысяч метров: «Если кто‑то спасет – это будет чудо»
2вчера, 12:49
Федерация альпинизма России о Наговициной, застрявшей на высоте 7 тысяч метров: «Спасатели не могут до нее добраться. Неизвестно, жива она или нет»
119 августа, 18:55
Российская альпинистка сломала ногу и неделю ждет помощи на высоте 7 тысяч метров
419 августа, 10:06
Российская команда по зимнему плаванию завоевала 38 медалей на Кубке мира в Аргентине
10 августа, 08:31
Глава Российской федерации серфинга: «К сожалению, наши спортсмены сейчас отстранены. Надеемся, что сможем вернуться на международную арену»
28 июля, 14:43
Погиб парашютист Феликс Баумгартнер, который в 2012-м прыгал из стратосферы. Он разбился во время полета на параплане
6017 июля, 21:52
Виктория Боня: «На Эвересте просто сказала себе: «Господи, я готова умереть. Если надо – забери мою жизнь прямо сейчас»
619 июня, 11:25
Ко всем новостям
Последние новости
Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове
113 ноября 2024, 16:46
Цыпленков о бойцах MMA в армрестлинге: «Почему бы нет. Думаю, для Емельяненко это не проблема, заинтересовать только надо»
21 июля 2024, 14:13
Лалетин – на вопрос о конкуренции с Леваном: «Только этим и живу»
15 июля 2024, 06:58
Леван об East vs West 13: «В долгом матче на выносливость, думаю, у Морозова больше шансов. Либо Лалетин сделает все быстро и победит»
3 июля 2024, 12:03
Лалетин об армфайте с Морозовым: «Думаю, мне он будет удобен как соперник»
13 июля 2024, 10:37
тест
17 июня 2024, 18:27
На «Игора Драйв» прошел 3-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
17 августа 2023, 07:20
Чемпионат России по самокату 2022 состоится в Москве уже в это воскресенье
20 сентября 2022, 13:40Реклама
В Москве пройдет профильная конференция, посвященная развитию индустрии скалолазания – Climb Summit
15 марта 2022, 08:39Друзья сайта
Этап Кубка мира по спортивному скалолазанию в Москве отменен
225 февраля 2022, 17:47