Победитель Кубка мира по зимнему плаванию: «Призом были аплодисменты участников и медали. На первом награждении дали какой-то местный шампунь»

Пловец Алферов рассказал, как прошел Кубок мира по зимнему плаванию в Аргентине.

Соревнования прошли в аргентинском Эль-Калафате.

Заплывы состоялись на открытой воде в водах ледника Перито-Морено. Российская команда взяла 24 золотых медали, семь серебряных и семь бронзовых, превзойдя результаты прошлого года.

– Как там проходили церемонии награждения? Включали ли гимн?

– У нас произошла небольшая проблема во время соревнований. Заключалась она в том, что во второй день поднялся ветер. Вместе с ним поднялись волны и начали приплывать айсберги. Они перегораживали путь на траектории прохождения заплывов.

В результате соревнования останавливались, и спасатели вручную эти айсберги отталкивали. К тому же из-за высоких волн условия стали сложными для выступления. В середине второго дня организаторы прервали старты. Следующий соревновательный день из-за плохого прогноза погоды полностью отменили.

Из-за того, что полтора дня прошли впустую, стали нагонять в другие дни. В пятницу должны были закончиться соревнования и планировалась церемония награждения. Она проходила на открытом воздухе и началась тогда, когда уже стемнело.

Поэтому нормальных фотографий с награждения не получилось. Плюс было очень много людей, очень много категорий, а время ограничено. Поэтому проводили все быстро. Никаких гимнов не играло, но все выходили с флагом.

– Какие-то призовые предусмотрены?

– Призом были аплодисменты участников и медали. Никаких дипломов, ничего такого. На первом награждении мне дали какой-то местный шампунь. За остальные дистанции шампунь уже не давали, и остальные участники его не получили. Не понимаю, как мне так посчастливилось, – сказал член сборной России по зимнему плаванию Павел Алферов.