России вернули флаг и гимн еще в одном виде спорта. Где разрешена наша символика?
Вот уже 2,5 года мы не видим российский флаг на международных турнирах – наши выступают либо в нейтральном статусе, либо дома.
Но остаются виды, где все по-старому – с флагом и гимном. А некоторые федерации даже оттаивают со временем – накануне в шашках разрешили нашу символику (пусть и с сопротивлением извне).
Где еще можно увидеть триколор?
Шашки (64 клетки)
Разновидность шашек, еще их называют русскими. Вообще, в этом виде двоевластие: существуют две федерации, которые проводят чемпионаты – Международная федерация шашек (IDF) и Всемирная федерация шашек (FMJD).
В чем разница – разобраться непросто. Но IDF возглавляют россияне, ее президент – Владимир Лангин; у FMJD же руководство чисто иностранное. Изначально обе федерации запретили россиянам флаг и гимн, но теперь IDF наши атрибуты вернула.
«У нас довольно дружная федерация, но решение о возвращении гимна и флага российским и белорусским спортсменам было непростым, оно встретило некоторое сопротивление. Хочу подчеркнуть, что мы были одной из немногих федераций, кто не прекращал участие спортсменов из этих стран, несмотря на давление», – сказал Лангин.
Помните историю с шашисткой Тамарой Тансыккужиной, у которой во время матча со стола убрали российский флаг? Так вот, она выступает под эгидой FMJD (как и все сильнейшие), и поэтому пока, увы, осталась в нейтральном статусе.
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Вейксерфинг
Здесь ситуация похожа на шашки: соревновательным вейксерфингом заведуют две международные федерации. Одна (World Wake Assoсiation) россиян и белорусов отстранила два года назад, а вот вторая (Competitive Wake Surf Association) – нет.
«CWSA не отступит от своих руководящих документов, своих правил и основополагающих принципов. Политике и дискриминации нет места в спорте. CWSA не будет исключать граждан Российской Федерации и Республики Беларусь из участия в турнирах только на основании гражданства.
Личные отношения и диалог имеют важное значение для решений и мира», – декларировали в CWSA в 2022-м.
В отличие от шашек, здесь обе федерации примерно равноправны. Турниры под эгидой CWSA спокойно проходят в России и собирают достойные составы – есть американцы, южнокорейцы и и многие другие.
Русский бильярд
Русский бильярд (или пирамида), хоть и называется так, распространен не только у нас. Правда, Международная федерация пирамиды базируется в Москве, а еще в России проходит большинство чемпионатов мира.
Из иностранцев на турнирах в основном выступают гости из Средней Азии, Беларуси, Турции, Молдовы и до 2022-го – Украины.
В этом году чемпионат мира принял Сургут.
Бодибилдинг
Да, это тоже спорт, причем довольно развитый – с множеством турниров и стран-участниц.
Зимой 2022-го Международная федерация фитнеса и бодибилдинга (IFBF) частично ограничила наших спортсменов – разрешила выступать с флагом на всех турнирах, кроме чемпионатов мира и Европы.
Но недавно сняла и этот запрет.
«8 июля после длительных переговоров Федерации бодибилдинга России (ФББР) и Международной федерации бодибилдинга (IFBB) и после рассмотрения письма от ФББР состоялось новое голосование исполкома IFBB. Абсолютным большинством голосов принято решение допускать российских и белорусских спортсменов в составах официальных команд своих стран на все международные соревнования.
Президент ФББР Александр Вишневский обратился к президенту международной федерации Рафаэлю Сантохе с вопросом, подразумевает ли данная формулировка наличие на соревнованиях флага и гимна страны. Ответ был положительным: «Конечно», – сообщили в пресс-службе Федерации бодибилдинга России.
Чемпионат по пощечинам
Вид спорный, но зрелищный – лучшие нокауты неизменно собирают миллионы просмотров.
Наши тоже в деле: Вася Пельмень – звезда турниров Power Slap.
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Почему здесь разрешают российский флаг? Основатель Power Slap – президент UFC Дэйна Уайт. И это о многом говорит – расскажем чуть ниже.
Падел
Падел – игра, на первый взгляд похожая на теннис, только там ракетки поменьше и мячи могут отскакивать от стен. Вид очень популярный, в России тоже постепенно приживается.
А ведь у нас там есть звездочка – Ксения Шарифова на 25-м месте мирового рейтинга (на самом деле – это очень серьезно).
Правда, кроме нее россиян в Мировом туре не встретить.
Армрестлинг
В армрестлинге проблем с российским флагом тоже нет. Год назад наш экс-бобслеист Алексей Воевода (да-да, тот самый, которого лишили двух золотых медалей Сочи-2014 за допинг) вышел на King of the Table с триколором и гербом России.
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Как и Денис Цыпленков – многократный чемпион мира по армрестлингу и наш топ в этом виде.
UFC
Самое крупное соревнование, в котором наши выступают без ограничений. Здесь рулит Дэйна Уайт – как и в чемпионате по пощечинам. В апреле 2022-го он запретил все флаги на турнирах UFC, чтобы никому не было обидно. Через год флаги вернули.
Вообще, бойцы UFC не часто появляются в октагоне с флагами, но такое бывает, а главное – не запрещается.
Из недавнего – в июне Александр Волков вышел с флагом против другого россиянина Сергея Павловича.
«Я понимаю, что не так много мест, где спортсменам на высоком уровне можно было бы поднять российский флаг. Так как UFC – организация международная и это одобряет, и даже поддерживает в какой‑то степени, я этим решил воспользоваться. Я удивлен, что многие другие этого не сделали», – сказал тогда Волков.
Бонус: X Games
Отдельно про X Games – главный старт по экстремальным видам спорта. Сноуборд, лыжный фристайл, BMX, скейтборд – видов много. Турнир для экстремальщиков не уступает в престиже Олимпиаде, а для некоторых, возможно, даже круче.
И да, российский флаг разрешен. Этой зимой наша Анастасия Таталина взяла серебро X Games-2024 в американском Аспене в лыжном биг-эйре – никто не скрывал, что она приехала из России.
Таталина на главном экстрим-старте в США: с российским флагом и на подиуме. А что, так можно было?
Фото: Gettyimages.ru/Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images, Jamie Squire; РИА Новости/Виталий Тимкив, Илья Наймушин
Как некоторые заметили, американцы не торопятся запрещать символику, флаги и прочее, это не их стиль. Когда евпропейцы просто помешаны на этом и даже позволяют себе лишнего.