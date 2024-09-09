России вернули флаг и гимн еще в одном виде спорта. Где разрешена наша символика?

Вот уже 2,5 года мы не видим российский флаг на международных турнирах – наши выступают либо в нейтральном статусе, либо дома.

Но остаются виды, где все по-старому – с флагом и гимном. А некоторые федерации даже оттаивают со временем – накануне в шашках разрешили нашу символику (пусть и с сопротивлением извне).

Где еще можно увидеть триколор?

Шашки (64 клетки)

Разновидность шашек, еще их называют русскими. Вообще, в этом виде двоевластие: существуют две федерации, которые проводят чемпионаты – Международная федерация шашек (IDF) и Всемирная федерация шашек (FMJD).

В чем разница – разобраться непросто. Но IDF возглавляют россияне, ее президент – Владимир Лангин; у FMJD же руководство чисто иностранное. Изначально обе федерации запретили россиянам флаг и гимн, но теперь IDF наши атрибуты вернула.

«У нас довольно дружная федерация, но решение о возвращении гимна и флага российским и белорусским спортсменам было непростым, оно встретило некоторое сопротивление. Хочу подчеркнуть, что мы были одной из немногих федераций, кто не прекращал участие спортсменов из этих стран, несмотря на давление», – сказал Лангин.

Помните историю с шашисткой Тамарой Тансыккужиной, у которой во время матча со стола убрали российский флаг? Так вот, она выступает под эгидой FMJD (как и все сильнейшие), и поэтому пока, увы, осталась в нейтральном статусе.

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Вейксерфинг

Здесь ситуация похожа на шашки: соревновательным вейксерфингом заведуют две международные федерации. Одна (World Wake Assoсiation) россиян и белорусов отстранила два года назад, а вот вторая (Competitive Wake Surf Association) – нет.

«CWSA не отступит от своих руководящих документов, своих правил и основополагающих принципов. Политике и дискриминации нет места в спорте. CWSA не будет исключать граждан Российской Федерации и Республики Беларусь из участия в турнирах только на основании гражданства.

Личные отношения и диалог имеют важное значение для решений и мира», – декларировали в CWSA в 2022-м.

В отличие от шашек, здесь обе федерации примерно равноправны. Турниры под эгидой CWSA спокойно проходят в России и собирают достойные составы – есть американцы, южнокорейцы и и многие другие.

Русский бильярд

Русский бильярд (или пирамида), хоть и называется так, распространен не только у нас. Правда, Международная федерация пирамиды базируется в Москве, а еще в России проходит большинство чемпионатов мира.

Из иностранцев на турнирах в основном выступают гости из Средней Азии, Беларуси, Турции, Молдовы и до 2022-го – Украины.

В этом году чемпионат мира принял Сургут.

Бодибилдинг

Да, это тоже спорт, причем довольно развитый – с множеством турниров и стран-участниц.

Зимой 2022-го Международная федерация фитнеса и бодибилдинга (IFBF) частично ограничила наших спортсменов – разрешила выступать с флагом на всех турнирах, кроме чемпионатов мира и Европы.

Но недавно сняла и этот запрет.

«8 июля после длительных переговоров Федерации бодибилдинга России (ФББР) и Международной федерации бодибилдинга (IFBB) и после рассмотрения письма от ФББР состоялось новое голосование исполкома IFBB. Абсолютным большинством голосов принято решение допускать российских и белорусских спортсменов в составах официальных команд своих стран на все международные соревнования.

Президент ФББР Александр Вишневский обратился к президенту международной федерации Рафаэлю Сантохе с вопросом, подразумевает ли данная формулировка наличие на соревнованиях флага и гимна страны. Ответ был положительным: «Конечно», – сообщили в пресс-службе Федерации бодибилдинга России.

Чемпионат по пощечинам

Вид спорный, но зрелищный – лучшие нокауты неизменно собирают миллионы просмотров.

Наши тоже в деле: Вася Пельмень – звезда турниров Power Slap.

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Почему здесь разрешают российский флаг? Основатель Power Slap – президент UFC Дэйна Уайт. И это о многом говорит – расскажем чуть ниже.

Падел

Падел – игра, на первый взгляд похожая на теннис, только там ракетки поменьше и мячи могут отскакивать от стен. Вид очень популярный, в России тоже постепенно приживается.

А ведь у нас там есть звездочка – Ксения Шарифова на 25-м месте мирового рейтинга (на самом деле – это очень серьезно).

Правда, кроме нее россиян в Мировом туре не встретить.

Армрестлинг

В армрестлинге проблем с российским флагом тоже нет. Год назад наш экс-бобслеист Алексей Воевода (да-да, тот самый, которого лишили двух золотых медалей Сочи-2014 за допинг) вышел на King of the Table с триколором и гербом России.

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Как и Денис Цыпленков – многократный чемпион мира по армрестлингу и наш топ в этом виде.

UFC

Самое крупное соревнование, в котором наши выступают без ограничений. Здесь рулит Дэйна Уайт – как и в чемпионате по пощечинам. В апреле 2022-го он запретил все флаги на турнирах UFC, чтобы никому не было обидно. Через год флаги вернули.

Вообще, бойцы UFC не часто появляются в октагоне с флагами, но такое бывает, а главное – не запрещается.

Из недавнего – в июне Александр Волков вышел с флагом против другого россиянина Сергея Павловича.

«Я понимаю, что не так много мест, где спортсменам на высоком уровне можно было бы поднять российский флаг. Так как UFC – организация международная и это одобряет, и даже поддерживает в какой‑то степени, я этим решил воспользоваться. Я удивлен, что многие другие этого не сделали», – сказал тогда Волков.

Бонус: X Games

Отдельно про X Games – главный старт по экстремальным видам спорта. Сноуборд, лыжный фристайл, BMX, скейтборд – видов много. Турнир для экстремальщиков не уступает в престиже Олимпиаде, а для некоторых, возможно, даже круче.

И да, российский флаг разрешен. Этой зимой наша Анастасия Таталина взяла серебро X Games-2024 в американском Аспене в лыжном биг-эйре – никто не скрывал, что она приехала из России.

Таталина на главном экстрим-старте в США: с российским флагом и на подиуме. А что, так можно было?

Фото: Gettyimages.ru /Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images, Jamie Squire; РИА Новости /Виталий Тимкив, Илья Наймушин