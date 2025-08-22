0

Спасатели планируют добраться до альпинистки Наговициной 24 августа

Спасатели планируют добраться до альпинистки Наговициной 24 августа.

12 августа 47-летняя россиянка Наталья Наговицина, совершая восхождение на пик Победы в Киргизии, сломала ногу и застряла на высоте около 7200 м.

«По нашей информации, поисково-спасательная группа продолжает движение, она уже преодолела рубеж 6 тыс. м. Если все пойдет по плану, то 24 августа она доберется до Наговициной.

Погода в этом районе сейчас очень сложная, сильный ветер», – сообщили в киргизском МЧС.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Альпинизм
происшествия
Наталья Наговицина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Экстрим в Telegram
Материалы по теме
Отправленные за альпинисткой Наговициной спасатели достигли отметки 5300 м
1вчера, 14:45
Вице-президент Федерации альпинизма России: «Несколько дней назад Наговицина еще была жива. Нет никаких подтверждений того, что она умерла»
2вчера, 08:30
«Спасти будет практически невозможно». Федерация альпинизма России о Наговициной, застрявшей на высоте 7 тысяч метров
720 августа, 19:55
Главные новости
Вице-президент Федерации альпинизма России: «На такую сложную высоту, как пик Победы, люди готовятся десятилетиями»
сегодня, 08:56
Отправленные за альпинисткой Наговициной спасатели достигли отметки 5300 м
1вчера, 14:45
Вице-президент Федерации альпинизма России: «Несколько дней назад Наговицина еще была жива. Нет никаких подтверждений того, что она умерла»
2вчера, 08:30
Победитель Кубка мира по зимнему плаванию: «Призом были аплодисменты участников и медали. На первом награждении дали какой-то местный шампунь»
вчера, 07:56
«Спасти будет практически невозможно». Федерация альпинизма России о Наговициной, застрявшей на высоте 7 тысяч метров
720 августа, 19:55
Два альпиниста из Перми погибли при восхождении в горах Кабардино-Балкарии
20 августа, 14:57
Федерация альпинизма России о Наговициной, застрявшей на высоте 7 тысяч метров: «Если кто‑то спасет – это будет чудо»
220 августа, 12:49
Федерация альпинизма России о Наговициной, застрявшей на высоте 7 тысяч метров: «Спасатели не могут до нее добраться. Неизвестно, жива она или нет»
119 августа, 18:55
Российская альпинистка сломала ногу и неделю ждет помощи на высоте 7 тысяч метров
419 августа, 10:06
Российская команда по зимнему плаванию завоевала 38 медалей на Кубке мира в Аргентине
10 августа, 08:31
Ко всем новостям
Последние новости
Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове
113 ноября 2024, 16:46
Цыпленков о бойцах MMA в армрестлинге: «Почему бы нет. Думаю, для Емельяненко это не проблема, заинтересовать только надо»
21 июля 2024, 14:13
Лалетин – на вопрос о конкуренции с Леваном: «Только этим и живу»
15 июля 2024, 06:58
Леван об East vs West 13: «В долгом матче на выносливость, думаю, у Морозова больше шансов. Либо Лалетин сделает все быстро и победит»
3 июля 2024, 12:03
Лалетин об армфайте с Морозовым: «Думаю, мне он будет удобен как соперник»
13 июля 2024, 10:37
тест
17 июня 2024, 18:27
На «Игора Драйв» прошел 3-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
17 августа 2023, 07:20
Чемпионат России по самокату 2022 состоится в Москве уже в это воскресенье
20 сентября 2022, 13:40Реклама
В Москве пройдет профильная конференция, посвященная развитию индустрии скалолазания – Climb Summit
15 марта 2022, 08:39Друзья сайта
Этап Кубка мира по спортивному скалолазанию в Москве отменен
225 февраля 2022, 17:47