Спасатели планируют добраться до альпинистки Наговициной 24 августа.

12 августа 47-летняя россиянка Наталья Наговицина, совершая восхождение на пик Победы в Киргизии, сломала ногу и застряла на высоте около 7200 м.

«По нашей информации, поисково-спасательная группа продолжает движение, она уже преодолела рубеж 6 тыс. м. Если все пойдет по плану, то 24 августа она доберется до Наговициной.

Погода в этом районе сейчас очень сложная, сильный ветер», – сообщили в киргизском МЧС.