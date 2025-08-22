Спасатели планируют добраться до альпинистки Наговициной 24 августа
Спасатели планируют добраться до альпинистки Наговициной 24 августа.
12 августа 47-летняя россиянка Наталья Наговицина, совершая восхождение на пик Победы в Киргизии, сломала ногу и застряла на высоте около 7200 м.
«По нашей информации, поисково-спасательная группа продолжает движение, она уже преодолела рубеж 6 тыс. м. Если все пойдет по плану, то 24 августа она доберется до Наговициной.
Погода в этом районе сейчас очень сложная, сильный ветер», – сообщили в киргизском МЧС.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
